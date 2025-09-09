Il 13 e 14 settembre 2025 torna a Sestri Ponente il Genova Comics & Games, l’evento gratuito che ogni anno porta in città il meglio del fumetto, del cosplay, della musica e della cultura pop.

Tema dell’edizione 2025 sarà “I Villains”, un viaggio nell’affascinante lato oscuro dei cattivi che hanno fatto la storia di fumetti, cinema e videogiochi.

La locandina ufficiale è firmata dall’illustratrice Giada Belviso, talento già attivo in Marvel.

Programma Genova Comics & Games

Sabato 13 settembre – Fumetti, spettacoli, musica e giochi di ruolo

InnTale: il celebre collettivo di YouTube specializzato in giochi di ruolo dal vivo sarà protagonista al mattino sul palco principale di Piazza Tazzoli. Successivamente si sposterà a Palazzo Fieschi per una proiezione esclusiva e concluderà con un attesissimo meet & greet pomeridiano.

Area Kids: workshop no-stop dedicati ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, attivi in entrambe le giornate.

Gli artisti: Via Sestri ospiterà una maxi area interamente dedicata, con giovani promesse del fumetto e grandi nomi della scena nazionale.

Esibizioni K-pop e Random Dance: spettacoli e coreografie sul palco per un pomeriggio all’insegna dell’energia. DragonHeart287: intervista esclusiva per il primo libro dell’influencer genovese.

Concerto serale: dalle 21.00, sul palco di Piazza Tazzoli salirà Zeno Lee, cantautore “Digipop” che unisce sonorità K-Pop, EDM e J-Pop.

Domenica 14 settembre – Cosplay e gran finale

Area Kids e Area artistica: laboratori, workshop e incontri con fumettisti per tutta la giornata.

Area Giochi: un’intera piazza dedicata al gioco da tavolo, al gioco di ruolo e ai giochi di carte, grazie alla collaborazione di realtà provenienti da tutta Italia.

Gara Cosplay: dalle 15.00, il palco di Piazza Tazzoli accoglierà cosplayer pronti a interpretare i loro personaggi preferiti tra fumetti, manga, film e videogiochi.

Concerto di chiusura: alle 19.00, gran finale con i Song’s From Hell, trio vocale diretto da Cleo Schiappacasse, che proporrà un viaggio musicale dalle atmosfere gotiche di Tim Burton fino alla serie animata cult Hazbin Hotel.

Il Genova Comics & Games 2025 è organizzato da Aps Tnt, associazione no profit senza scopo di lucro, ed è pensato per grandi e piccoli: spettacoli, fumetti, giochi e performance porteranno in piazza la creatività e la passione di artisti, cosplayer e fan.

13 e 14 settembre 2025 – Sestri Ponente, Genova Ingresso gratuito Info su www.genovacomicsandgames.it.