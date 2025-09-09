Arpal prolunga l’allerta gialla sulla Liguria per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE) fino alle 15 di domani mercoledì 10 settembre
Nel Ponente della regione (Zone A e D) l’allerta gialla per temporali scatterà alle 23:59 di oggi, fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre
La perturbazione che ha interessato questa mattina il levante regionale continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani.
Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andando a coinvolgere anche il ponente ligure, nella giornata di domani seppur risulta difficile la localizzazione dei fenomeni.
Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa. Per questo è emanata l’allerta gialla sulla Liguria.
Qui l’avviso meteorologico completo.
La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito dedicato.
Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale Omirl (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).
Lascia un commento