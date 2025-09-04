A Recco è operativo da inizio settimana il secondo bagno pubblico automatizzato e autopulente.

La nuova struttura, scelta per le sue eccellenti prestazioni di pulizia e igienizzazione, è stata installata in una zona di grande passaggio, accanto al capolinea degli autobus, di fronte al parcheggio di largo Giovanni XXIII.

L’installazione rappresenta un investimento complessivo di 70 mila euro, una cifra analoga a quella spesa per il bagno pubblico già in funzione sulla passeggiata a mare. Il nuovo servizio igienico è già disponibile, 6 in vista dell’imminente festa patronale dell’8 settembre, un appuntamento che attira ogni anno un gran numero di visitatori e per il quale sono già previsti una ventina di bagni chimici provvisori.

Tra le principali caratteristiche della nuova struttura figurano un sistema di controllo remoto per monitorarne il funzionamento, un fasciatoio ergonomico realizzato in acciaio inox antibatterico, un moderno dispositivo di pagamento che accetta carte di credito e app, e adesivi con istruzioni in codice Braille per non vedenti.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli commentano in una nota: “Viene così completata quella parte del nostro progetto di città, che prevedeva l’installazione di due bagni autopulenti realizzati uno sulla passeggiata a mare e l’altro in centro, a servizio dei pendolari e di chi frequenta il centro cittadino. È un altro obiettivo centrato da questa amministrazione”.