Il consiglio di amministrazione di Giglio Group ha nominato ieri, mercoledì 3 settembre 2025, su indicazione di Fortezza Holding srl, Luca Carleo quale direttore generale ad interim sino all’assemblea straordinaria degli azionisti del 3 ottobre 2025, con il solo potere di rappresentanza verso l’esterno della Società e senza attribuzione di poteri di spesa o decisionali, i quali restano integralmente riservati all’amministratore delegato uscente.
Tale incarico non comporta in questa fase alcuna retribuzione. Luca Carleo ricopre anche la carica di direttore generale di EEMS Italia e non detiene azioni di Giglio Group.
Il cda di Giglio Group e i sindaci della stessa società hanno rassegnato le dimissioni lo scorso 22 agosto: avranno efficacia dall’assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre.
Giglio Group ha inoltre comunicato la variazione del calendario degli eventi societari 2025:
- il 10 ottobre 2025 si terrà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2024;
- il 10 novembre 2025 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024;
- il 15 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.
Lascia un commento