Il consiglio di amministrazione di Giglio Group ha nominato ieri, mercoledì 3 settembre 2025, su indicazione di Fortezza Holding srl, Luca Carleo quale direttore generale ad interim sino all’assemblea straordinaria degli azionisti del 3 ottobre 2025, con il solo potere di rappresentanza verso l’esterno della Società e senza attribuzione di poteri di spesa o decisionali, i quali restano integralmente riservati all’amministratore delegato uscente.

Tale incarico non comporta in questa fase alcuna retribuzione. Luca Carleo ricopre anche la carica di direttore generale di EEMS Italia e non detiene azioni di Giglio Group.

Il cda di Giglio Group e i sindaci della stessa società hanno rassegnato le dimissioni lo scorso 22 agosto: avranno efficacia dall’assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre.

Giglio Group ha inoltre comunicato la variazione del calendario degli eventi societari 2025: