Il Comune di Rapallo ha affidato l’incarico per la redazione del primo stralcio del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

In questa prima fase verranno mappate e catalogate le barriere presenti sul territorio comunale, come scalini, marciapiedi non accessibili, edifici pubblici e spazi urbani non adatti a persone con disabilità o difficoltà motorie. L’obiettivo è programmare gli interventi necessari per rendere strade, piazze, aree verdi e strutture pubbliche più accessibili a tutti.

Il lavoro è stato affidato all’architetto Andrea Malaspina, per un importo complessivo di 18 mila euro, finanziati con fondi comunali già destinati a questo scopo. La selezione del professionista è avvenuta attraverso una procedura che garantisce trasparenza e correttezza, come previsto dalla normativa nazionale.

Il progetto, fa sapere l’amministrazione comunale, seguirà le linee guida regionali e le leggi attualmente in vigore in materia di accessibilità. Saranno rispettati tutti i requisiti tecnici e amministrativi, inclusa la tracciabilità delle spese e la copertura assicurativa per l’incarico.