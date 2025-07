Chiusura in rialzo per le Borse europee, che dopo le perplessità suscitate dall’intesa Usa-Ue e i dubbi sui punti ancora da chiarire (l’accordo prevede dazi del 15% su circa il 70% delle merci Ue importate negli Stati Uniti e il restante 30% è ancora oggetto di ulteriori negoziati), guardano con moderato ottimismo al futuro. Nei prossimi due giorni verranno pubblicati i conti delle big di Wall Street, tra cui Meta, Microsoft, Amazon e Apple. Non ci si attendono sorprese dalla decisione della Fed, che dovrebbe lasciare invariati i tassi. Le Borse europee sono invece incoraggiate dall’Fmi, che oggi ha alzato le stime sul pil mondiale. Milano segna +1,23%, Madrid +0,90%, Londra +0,60%, Parigi +0,72%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund sui 84 punti (variazione -0,95%, rendimento Btp 10 anni +3,53%, rendimento Bund 10 anni +2,69%).

Piazza Affari

A Piazza Affari brilla Iveco (+4,84%), dopo aver confermato che “sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall’altro”. Il gruppo sarebbe vicino a un accordo con Leonardo (+3,59%) e con l’indiana Tata Motors.

Valute

Perde valore l’euro che incrocia il dollaro a 1,154 (da 1,162 ieri). Il cross euro/yen è a 171,25 (da 172,50), il cambio dollaro/yen a 148,41 (da 148,41).

Materie prime

Salgono il petrolio, con il Brent a 70,97 dollari al barile (+1,3%) e il Wti a 67,7 dollari (+1,4%), e il gas a a 34 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam (+3,5%).