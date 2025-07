Avvio cauto per le Borse europee che dopo il sali e scendi di ieri e dell’altro ieri seguito all’intesa commerciale tra Ue e Usa , annunciata domenica e ancora da mettere nero su bianco, attendono di conoscere alcuni punti importanti ancora da definire, in primo luogo le esenzioni per certi settori. Per ora si sa che l’accordo prevede dazi del 15% su circa il 70% delle merci Ue importate negli Stati Uniti e che il restante 30% è ancora oggetto di ulteriori negoziati. I mercati guardano inoltre ai conti delle big, come Meta, Microsoft, Amazon e Apple, che verranno resi noti nei prossimi due giorni, e alla riunione della Federal Reserve che inizia oggi. In avvio Milano segna +0,21%, Londra +0,1%, Parigi +0,03%, Madrid +0,04% mentre è ancora in calo la Borsa di Tokyo, dove l’indice Nikkei ha chiuso in rosso per la terza seduta di fila segnando 40674,55 punti, in flessione dello 0,79%. L’indice Topix è arretrato dello 0,75% a 2908,64 punti. Cauta Shanghai, che sale dello 0,45% e chiude a 3.609,71 punti.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 84 punti (variazione-0,35%, rendimento btp 10 anni+3,54%, rendimento bund 10 anni+2,69%).

Piazza Affari

A Piazza Affari parte in testa Bper (+2,12%), in coda Stellantis (-2,95%) che nel primo semestre ha confermato ricavi -13% a 74,3 miliardi e una perdita netta di 2,3 miliardi.

Valute

Al momento il cambio euro/dollaro è a 1,157 (da 1,162 ieri in chiusura, mentre si rafforza la divisa nipponica. Il cambio fra euro e yen è a 171,6 (da 172,50 yen ieri), mentre il cross dollaro/yen è’ a 148,28 (da 148,41).

Materie prime

Sul fronte energetico il petrolio è poco variato, con il Brent a 70 dollari al barile e il Wti a 66,7 dollari. In rialzo il gas a a 32,9 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.