Prende ufficialmente il via il 25 luglio al Circolo Golf e Tennis Rapallo il primo appuntamento di “Golf Senza Barriere”, un progetto che intende promuovere il golf paralimpico in Liguria.

Promosso dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, dal Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria e dalla Regione Liguria, il progetto debutta con una gara e un ricco programma di eventi, testimonianze e momenti di riflessione, in programma per l’ultimo weekend di luglio.

Il calendario

Venerdì 25 luglio, ore 18, al Circolo Golf e Tennis Rapallo, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Insieme per abbattere le barriere”, con la partecipazione di atleti paralimpici, rappresentanti istituzionali, associazioni, tecnici, genitori e volontari. Sarà un momento di confronto sui temi della disabilità e dell’inclusione, con particolare attenzione al ruolo dello sport – e del golf in particolare – quale strumento di rinascita, crescita personale e superamento delle barriere fisiche e psicologiche.

Sabato 26 luglio, ore 8, si svolgerà la prima gara nazionale paralimpica – medal ufficiale, con la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia, affiancati da giovani caddie under 14 appartenenti al gruppo giovanile della Federgolf Liguria. L’iniziativa, che unisce sport, inclusione e formazione, è resa possibile anche grazie all’impegno di Emanuela Baj, coordinatrice dell’attività giovanile della Delegazione Regionale Liguria.

Nel pomeriggio di sabato alle 15, il campo sarà aperto a tutte le associazioni, famiglie e persone con disabilità, che potranno avvicinarsi al golf attraverso prove gratuite, accompagnate da maestri federali e volontari.

Per partecipare è necessaria la prenotazione presso la segreteria del Circolo Golf e Tennis Rapallo (segreteria@golftennisrapallo.it).

Attilio Riola, presidente del Circolo Golf e Tennis Rapallo, dichiara. «Il nostro Club è da sempre sensibile all’importanza dello sport come veicolo di inclusione, e il golf ne è un esempio concreto e prezioso. Sono inoltre lieto che la Federazione abbia coinvolto i giovani atleti liguri, offrendo loro l’opportunità di affiancare i partecipanti alla gara come caddie: sono certo che si tratterà di un’esperienza formativa e indimenticabile».

Secondo Roberto Damonte, presidente della Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, «Il progetto si propone di veicolare un messaggio di rinascita e positività. Il golf rappresenta uno strumento fondamentale per superare barriere fisiche e psicologiche, offrendo la possibilità di oltrepassare i propri limiti. L’obiettivo è che i campi da golf diventino autentici luoghi di inclusione, trasformazione e crescita personale».

Il percorso progettuale proseguirà nei prossimi mesi con un secondo importante appuntamento previsto per l’autunno 2025, promosso dal Golf Club di Albisola.

Dario Della Gatta, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria, sottolinea: «Golf Senza Barriere è un’iniziativa che incarna pienamente i valori del movimento paralimpico: inclusione, pari opportunità e valorizzazione delle differenze. Il Comitato Paralimpico Liguria sostiene con convinzione questo progetto, che promuove l’accesso allo sport per tutti e rafforza la cultura dell’integrazione attraverso una disciplina green e accessibile a tutti».

«In un anno di fondamentale rilevanza come questo- afferma Simona Ferro, assessore regionale allo Sport – in cui la Liguria è stata nominata “Regione Europea dello Sport”, il mondo golfistico acquisisce un ruolo sempre più influente, grazie alle numerose iniziative dall’alto valore sociale e culturale proposte. “Golf Senza Barriere” si inserisce perfettamente in questo contesto e rappresenta uno degli esempi più efficaci di come coniugare sport ed inclusione».

Informazioni

segreteria@golftennisrapallo.it

drliguria@federgolf.it