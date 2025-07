I sindaci del distretto sociosanitario n. 16 esprimono con una nota congiunta la loro contrarietà all’ipotesi di accorpamento dell’Asl 4 ad altre aziende sanitarie.

Pur riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla giunta regionale in merito alla riorganizzazione del sistema sanitario, i sindaci ritengono necessario preservare l’autonomia dell’Asl 4.

“Il comprensorio servito da Asl 4 − si legge in una nota − ha caratteristiche geografiche e demografiche uniche, che richiedono una sanità di prossimità, radicata e capace di rispondere in modo diretto alle esigenze locali. Asl 4 è stata protagonista di progetti innovativi a livello regionale (telemedicina, digitalizzazione, recupero della produttività, riduzione delle fughe passive), dimostrando un livello di efficienza e qualità che va valorizzato, non disperso”.

La direzione intrapresa dalla Regione stessa in tema di servizi sociali prevede una sempre maggiore integrazione con la sanità territoriale, sottolineano i sindaci, pertanto un accorpamento sembrerebbe andare in senso opposto, ostacolando percorsi costruiti su misura per le comunità locali.

“Inoltre non esistono evidenze significative di risparmio derivante dall’unione tra aziende sanitarie, anzi, opinioni qualificate rimarcano come l’aumento delle dimensioni organizzative comportino quasi sempre un incremento della complessità e con effetti potenzialmente opposti a quelli attesi. Nel panorama ligure, infine, la Asl 4 è connotata sostanzialmente da livelli di efficienza elevata rispetto alle altre Asl”.

In vista della conferenza in programma giovedì 24 luglio a Chiavari, i sindaci del distretto sociosanitario n. 16 chiedono con determinazione che venga mantenuta l’autonomia e la piena operatività di Asl 4, quale presidio indispensabile di salute, prossimità e competenza per il nostro territorio.