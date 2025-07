Genova potrebbe essere sede di un forno elettrico nel percorso di decarbonizzazione dell’ex Ilva, che dovrebbe consentire a regime la produzione di due milioni di tonnellate d’acciaio nel solo capoluogo ligure. Lo riporta l’Agenzia Dire.

Il progetto, che potrebbe essere realizzato entro il 2029, è inserito all’interno di entrambe le ipotesi predisposte dal governo per i confronti con enti locali pugliesi e sindacati per il futuro di Taranto, in vista del nuovo accordo di programma e la nuova Aia per la decarbonizzazione dell’acciaieria.

Le due alternative si differenziano tra loro sostanzialmente in base alla decisione di Taranto di ospitare o meno una nave rigassificatrice necessaria a dare energia agli impianti di preriduzione (Dri) che servono ad alimentare i tre forni elettrici previsti in Puglia. Ma qualsiasi sia la decisione del Sud, poco o nulla cambierebbe per Genova, con un forno elettrico pronto a essere realizzato nello stabilimento di Cornigliano.

A certificarlo, lo stesso ministro Adolfo Urso, stamattina in un’intervista al Messaggero. Alla domanda su quanti saranno gli impianti di Dri, l’esponente del governo Meloni risponde: «Quattro, uno dei quali dovrà rifornire di preridotto il forno elettrico che sarà realizzato a Genova per produrre quanto necessario agli impianti del Nord. In questo modo avremo una produzione annuale di acciaio a regime di otto milioni di tonnellate, interamente green: l’ex Ilva diventerà il gruppo siderurgico più avanzato al mondo per la produzione di acciaio green». Più incerta la collocazione del Dri che dovrebbe alimentare il forno di Genova: lo spazio per realizzarlo a Cornigliano ci sarebbe, ma questa soluzione nei piani del ministero viene definita ancora “in corso di valutazione”.

Non è un caso che proprio domani pomeriggio la Fiom di Genova abbia organizzato un convegno dal titolo “La siderurgia a Genova: quale futuro?“, nel corso del quale verrà presentata l’ipotesi di realizzazione di un forno elettrico a Cornigliano, a cura di Antonello Mordeglia. L’ipotesi di un forno elettrico a Genova, a patto che non comporti la necessità di installare un rigassificatore al momento comunque non prevista, sembra vedere il favore anche del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e della sindaca di Genova, Silvia Salis.