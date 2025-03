Il Comune della Spezia ha assegnato l’appalto per la bonifica dei 15mila metri quadrati dell’area ex IP al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Hexa Green srl.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Un altro passo avanti fondamentale per il progetto di riqualificazione dell’area: sono stati affidati i lavori per la bonifica di 15mila metri quadrati dell’area ex IP, situata nel subdistretto 4B, per un valore complessivo di 4 milioni e 384mila euro. Un grande risultato frutto del lavoro di squadra tra amministrazione comunale, Regione Liguria e i tecnici coinvolti, che con determinazione sono riusciti a sbloccare una situazione rimasta ferma per molti anni. A differenza delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, che non hanno mai affrontato concretamente il problema, oggi stiamo creando le prospettive affinché quest’area in futuro veda la luce, con nuove prospettive di sviluppo e restituiremo alla città un luogo finalmente riqualificato e sicuro. Dopo anni di attesa daremo una risposta che gli spezzini attendono da anni».

Questo è l’esito di una procedura di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione della bonifica avviata dall’amministrazione che sarà finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) “bonifica del suolo dei siti orfani” per un importo complessivo di € 4.383.926,19 oltre iva.

Al termine della procedura, alla quale hanno partecipato 10 operatori, il Comune della Spezia ha individuato quale offerta più vantaggiosa quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla capogruppo Hexa Green srl e dalla mandante Ireos.

Con questa aggiudicazione si darà avvio a un intervento di bonifica efficace e tempestivo, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale e alla valorizzazione del territorio oltre che al recupero di una vasta porzione di città.