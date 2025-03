Sarà operativo da oggi il Centro di Raccolta Amiu di Ronco Scrivia in località Isolabuona, che sostituirà il centro di via Bazzano, un passo ritenuto importante per la gestione sostenibile dei rifiuti e l’impegno verso un ambiente più pulito e ordinato.

Il nuovo Centro riservato alle utenze domestiche residenti in Valle Scrivia, consentirà di usufruire di un servizio più comodo in cui sarà possibile conferire rifiuti ingombranti, rifiuti metallici, sfalci, farmaci, rifiuti legnosi, lavatrici, lavastoviglie, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, batterie auto, pile, televisioni, frigoriferi, vernici, oli e grassi vegetali, imballaggi materiali misti, carta e cartone, plastica, detriti, pneumatici fuori uso un percorso virtuoso che porta alle corrette filiere del riciclo.

I lavori nel Centro di Raccolta sono stati realizzati in un’area incolta e recuperata attraverso lavori di asfaltatura, nuova illuminazione e videosorveglianza, sono stati creati nuovi spazi con ingresso dedicato uno alle utenze domestiche e uno per i mezzi destinati allo scarico dei cassoni, evitando in questo modo eventuali interferenze e pericoli. Sarà dotato di una pesa interrata e di box per gli operatori Amiu. Inoltre saranno posizionati 2 compattatori elettrici e 1 cassone scarrabile per gli imballaggi in vetro destinati allo scarico dei mezzi aziendali.

Il sindaco Rosa Oliveri spiega: «La sua realizzazione avvenuta in stretta connessione con Città Metropolitana di Genova e Amiu Genova, permetterà di accogliere nuove tipologie di conferimenti e in rete con gli altri centri di raccolta della Valle Scrivia, offrirà a tutti i cittadini un’occasione in più per differenziare e gestire il rifiuto nel modo migliore».

Giovanna Damonte, consigliere del cda di Amiu Genova aggiunge: «Amiu è impegnata a migliorare costantemente i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in tutto il territorio genovese. La riapertura del Centro di Raccolta di Ronco Scrivia è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa portare a soluzioni efficaci per la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità».

«Il nuovo Centro di Raccolta rappresenta un’importante risorsa per tutta la Valle Scrivia, un territorio a cui sono profondamente legato – dichiara Gabriele Reggiardo, consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Genova – grazie a questa struttura, i cittadini potranno conferire i rifiuti in modo corretto e responsabile, contribuendo alla salvaguardia del nostro ambiente e alla valorizzazione del riciclo. La Città Metropolitana è al fianco dei Comuni per migliorare i servizi e incentivare pratiche sostenibili».

«L’apertura di questo Centro rappresenta un importante passo avanti per la gestione dei rifiuti in un’area strategica come la Valle Scrivia – sottolinea Agostino Ramella, direttore del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Genova – l’obiettivo è quello di garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e accessibile, riducendo il conferimento improprio dei rifiuti e incentivando le buone pratiche di raccolta differenziata».

Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono: martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 13.30 alle 18.