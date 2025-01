Brugnato 5Terre Outlet Village, che festeggia il decimo anniversario, registra 110.000 visitatori nella prima settimana di winter sales, con un +12% di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e una chiusura del 2024 in positivo. L’outlet Village ligure ha chiuso l’anno con una crescita del +10% per quanto riguarda le vendite e del +6% relativamente alle affluenze.

Brugnato 5Terre Outlet Village, con i suoi oltre 80 negozi che si sviluppano su circa 20.000 mq di superficie commerciale e la totalità degli spazi vendita affittati, impiega all’interno del Centro oltre 400 persone, per oltre l’85% donne, e per il 40% provenienti dal territorio immediatamente prossimo all’Alta Val di Vara e per la restante parte dalla Spezia e dai Comuni della Val di Magra.

Risorse che continuano ad essere al centro delle strategie aziendali dell’Outlet Village ed oggetto di programmi ad hoc, ad esempio, per l’empowerment professionale attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, alcuni dei quali aperti anche agli esterni – sui quali in dieci anni la proprietà ha investito 200.000 euro – promossi con l’ambizione non solo di valorizzare i dipendenti ma anche di rappresentare una vera e propria Academy dedicata al lavoro nel settore del fashion retail.

«Quello che si è da poco concluso è stato un anno molto importante per Brugnato 5Terre Outlet Village, non solo per le performance registrate, ma anche per le tante iniziative promosse e per alcune importanti tappe, significative per la crescita del Centro – dichiara Marina Acconci, amministratore delegato di San Mauro spa – Il 2024 è stato l’anno del decimo anniversario, una ricorrenza che ci ha permesso di fermarci un attimo e guardare alle nostre spalle cosa abbiamo realizzato insieme al territorio che ci ospita ed alla sua comunità. Ma ci ha fornito anche l’occasione per guardare avanti, verso il futuro, lavorando per una crescita progressiva che, come San Mauro spa, abbiamo pensato di supportare avvalendoci, per la gestione, della consulenza di Promos srl, società italiana leader nel comparto Outlet. Un partner che ci accompagna nel nostro percorso di sviluppo sostenibile, un cammino che è partito con l’obiettivo di creare un polo produttivo ed occupazionale per tutta la Val di Vara, ma che negli anni si è allargato a mete più ampie fino ad ambire a rappresentare un fattore di crescita sociale per tutta la comunità».

«A testimonianza di ciò – prosegue Marina Acconci – le tante iniziative promosse che ci hanno visto operare a fianco a istituzioni e realtà del terzo settore attive. Una su tutte, la bellissima partnership con la Cooperativa Sociale Luna Blu impegnata nell’inclusione sociale e nell’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo, che ha portato all’apertura del secondo punto ristoro all’interno del Centro da loro gestito, La Friggitoria, che si è aggiunto al Ristorante Luna Blu».