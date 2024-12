Ieri mattina la giunta del Comune della Spezia, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione di via Armando Diaz – lato ovest, per un valore di 125 mila euro.

Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del collegamento pedonale tra la città e il mare, in particolare verso la passeggiata Costantino Morin. via Diaz costituisce il più importante collegamento pedonale tra la città e il mare, funzione quest’ultima che ha progressivamente assunto sempre maggiore rilievo sia a seguito dell’aumento delle presenze turistiche sia della realizzazione del Terminal Crociere in largo Michele Fiorillo.

L’intervento è finalizzato al complessivo riordino del percorso per garantirne una migliore fruibilità e valorizzare una porzione di città attraverso la ricostituzione dell’asse prospettico che connette visivamente via del Prione con la passeggiata a mare.

I lavori miglioreranno la fruibilità del percorso pedonale, rendendolo accessibile a tutti, con abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di segnali tattili per le persone non vedenti o ipovedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Sarà totalmente riqualificato il manto stradale attraverso una riasfaltatura del percorso pedonale e stradale per garantire sicurezza e comfort. Si interverrà anche sull’apparato arboreo, migliorando le condizioni dei platani esistenti e piantumando nuovi alberi. Particolare attenzione sarà posta alla protezione degli elementi storici e delle radici degli alberi durante i lavori. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti per la tutela del verde urbano. Infine saranno inseriti nuovi elementi di arredo urbano, come panchine, per rendere l’area più accogliente.