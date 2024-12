Sono iniziati questa settimana i lavori di riqualificazione dell’area giochi di via Sedini, interventi che restituiranno piena funzionalità e sicurezza all’area giochi dedicata ai più piccoli. L’altalena a sei postazioni, elemento centrale del parco, è oggetto di un’importante opera di manutenzione che coinvolge sia la struttura in legno sia la pavimentazione anti-trauma.

In particolare, l’intervento sulla struttura prevede la sostituzione di due traversi e due pali portanti, insieme a una completa levigatura e verniciatura per garantirne resistenza e durabilità nel tempo. Contestualmente, sarà rinnovata la pavimentazione anti-trauma con la rimozione delle attuali piastre e l’installazione di una nuova pavimentazione in gomma colata in opera, conforme agli standard di sicurezza più moderni.

Saranno inoltre installati sei nuovi seggiolini, di cui tre dotati di barra di sicurezza ergonomica, per migliorare ulteriormente la fruibilità dell’altalena.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di manutenzione e valorizzazione urbana, volto a migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici per il benessere della comunità. Finanziati con risorse comunali, i lavori saranno completati entro la fine dell’anno, restituendo alla cittadinanza un’area giochi moderna, sicura e accogliente.