Il Gruppo Tarros ha ottenuto la certificazione Uni/Pdr 125:2022 per la parità di genere, un riconoscimento che attesta l’impegno dell’azienda nel promuovere politiche aziendali orientate all’uguaglianza di genere, sia in termini di opportunità professionali sia di benessere sul posto di lavoro.

Il Gruppo ha sviluppato e implementato una serie di azioni mirate a eliminare i gender bias.

Tra queste politiche ha dedicato particolare attenzione alla revisione dei processi di selezione, a politiche retributive trasparenti e alla formazione specifica volta a favorire la crescita professionale delle proprie persone. Un focus specifico è rivolto a misure di conciliazione vita privata e professionale.

Genziana Giacomelli, corporate HR Director, spiega: «Il Gruppo Tarros ha contrattualizzato una politica di flessibilità oraria volta a favorire l’equilibrio tra la sfera privata e lavorativa. Oltre ad aver confermato la modalità di lavoro agile, il Gruppo ha scelto di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nei confronti delle sue persone. Alla nascita di un figlio/a il genitore può concordare il proprio orario di lavoro, in linea con le esigenze familiari, fino al terzo anno di vita del nascituro. In parallelo abbiamo sviluppato un programma di welfare volto a soddisfare il benessere dei nostri dipendenti a 360°. Queste iniziative riflettono il nostro continuo impegno nell’accompagnare e supportare le nostre persone nelle fasi più significative della loro vita. Questi interventi sono stati determinanti per il conseguimento della certificazione, che conferma l’adozione di pratiche aziendali virtuose in ambito di parità di genere».

Il percorso certificativo è stato portato avanti da un team coordinato da Alessandra Bucci, Corporate Procurement Manager «È stato un percorso condiviso con le diverse realtà aziendali, portato avanti da un team giovane e dinamico che ha contribuito con una prospettiva innovativa del progetto. Un ringraziamento alla squadra di Gesta che ci ha accompagnato verso l’ottenimento della certificazione».

Il Gruppo Tarros continuerà a monitorare e migliorare le proprie politiche in ambito di parità di genere, con l’obiettivo di fare della diversità una risorsa strategica per il successo e la crescita dell’azienda.