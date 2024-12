Popolazione in aumento in Liguria nell’ultima rilevazione Istat relativa al 2023. Rispetto all’anno precedente la popolazione residente è aumentata di 1.504 unità, passando a 1.509.140. Un dato in controtendenza rispetto al dato italiano, che risulta in deficit di 25.971 unità.

Fondamentale, in questa cifra, l’apporto della popolazione residente straniera, che dal 2022 al 2023 è aumentata di 5.105 unità, arrivando a 155.646. Il saldo naturale invece, ossia la differenza tra numero di nascite e decessi, è negativo di 1.442 unità: i nati vivi sono stati 702, i morti 2.144. Gli immigrati da altro comune 2.749, gli emigrati per altro comune 2.607. Gli immigrati dall’estero 1.225. Gli emigrati per l’estero 346.

Genova è tra i Comuni con oltre 10 mila abitanti che registra un saldo positivo (terzo posto assoluto dopo Milano e Torino) di 1.231 unità (erano -12 nel 2022) passando da 554.997 a 555.401. Il saldo naturale passa dai -5.572 del 2022 ai -4.712 del 2023. Sono in aumento gli emigrati per l’estero (da 1.032 a 1.472), calano invece gli immigrati dall’estero (6.419 nel 2022, 6.208 nel 2023).

La Liguria ha due primati: ha il più basso rapporto di mascolinità in Italia, pari a 93,5 uomini ogni 100 donne (a livello italiano è di 95,8) ed è la regione più anziana d’Italia con l’età media di 49,5 anni (stabile rispetto all’anno scorso).

La speranza di vita alla nascita però non è da primato: nei maschi la Liguria si colloca sulla media italiana di 81 anni (+0,6) contro un 82,3 della provincia autonoma di Trento; nelle femmine il dato è di poco superiore alla media italiana con 85,2 (+0,5).

La dinamica migratoria per il trasferimento di residenza all’estero sono in aumento e vicine all’8 per mille. La Liguria è seconda dopo il Molise in questa statistica. Poco sotto il 2 per mille il tasso migratorio interno. Le immigrazioni per trasferimento di residenza dall’estero in Italia sono 439.658 nel 2023, in aumento del 7% sul 2022 (+28.673 unità in più).

I dati provinciali

Imperia

Seleziona periodo Dic-2023 Tipo di indicatore demografico popolazione inizio periodo 208802 nati vivi 96 morti 285 saldo naturale -189 immigrati da altro comune 419 emigrati per altro comune 434 saldo migratorio interno -15 immigrati dall’estero 248 emigrati per l’estero 57 saldo migratorio con l’estero 191 iscritti per altri motivi .. cancellati per altri motivi .. unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 popolazione fine periodo 208789 aggiustamento statistico 11 popolazione censita al 31 dicembre 208800

Savona

Seleziona periodo Dic-2023 Tipo di indicatore demografico popolazione inizio periodo 267621 nati vivi 128 morti 389 saldo naturale -261 immigrati da altro comune 632 emigrati per altro comune 593 saldo migratorio interno 39 immigrati dall’estero 174 emigrati per l’estero 65 saldo migratorio con l’estero 109 iscritti per altri motivi .. cancellati per altri motivi .. unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 popolazione fine periodo 267508 aggiustamento statistico 113 popolazione censita al 31 dicembre 267621

Genova

Seleziona periodo Dic-2023 Tipo di indicatore demografico popolazione inizio periodo 817067 nati vivi 371 morti 1221 saldo naturale -850 immigrati da altro comune 1230 emigrati per altro comune 1132 saldo migratorio interno 98 immigrati dall’estero 684 emigrati per l’estero 191 saldo migratorio con l’estero 493 iscritti per altri motivi .. cancellati per altri motivi .. unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 popolazione fine periodo 816808 aggiustamento statistico 820 popolazione censita al 31 dicembre 817628

La Spezia