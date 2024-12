Proseguono anche nel periodo natalizio le visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno per genovesi e turisti.

Si parte con il percorso tematico “Staglieno e la Nostalgia” (sabato 21 dicembre, ore 11) che vuole riproporre un sentimento dolceamaro estremamente presente nel Cimitero, filo conduttore di tante opere.

Per una domenica alternativa in famiglia c’è una vista dedicata a bambini e ragazzi e loro accompagnatori per scoprire il cimitero “Con gli occhi dei più piccoli”, domenica 22 dicembre ore 11.

Durante le vacanze natalizie vengono presentati i tre gli itinerari attraverso i quali è possibile visitare tutta la parte storica e monumentale del Cimitero.

Una passeggiata nella storia

Venerdì 27 dicembre ore 14

Settori B e E (Porticato Semicircolare e Boschetto)

Dal Boschetto dei Mille, che accoglie gli eroi del Risorgimento, fino al Campo dei Caduti per la Libertà passando per i viali ombrosi che ospitano le Cappelle di famiglia e raccontano l’evoluzione dell’Alta Borghesia genovese. La storia e la memoria della città eternate nella pietra.

Mille culture. Genova e il mondo.

Sabato 28 dicembre ore 11

Settori C e F (Porticato Montino e Area Policonfessionale)

Genova è un crogiuolo di culture e così il suo cimitero dove si incontrano identità caratteristiche sia nella vita che nella morte. Un viaggio alla scoperta delle differenti spiritualità e sensibilità nei confronti dell’aldilà: dal cimitero degli inglesi al cimitero protestante, dal cimitero ortodosso a quello ebraico fino alle usanze della comunità islamica per esplorare tutto il mondo in un solo luogo di meraviglia.

Staglieno Arte e bellezza

Domenica 29 dicembre ore 14

Settori A e D (Quadriportico storico e portici superiori)

All’interno di un vero e proprio museo a cielo aperto, lungo il quadriportico storico e i porticati superiori scopriamo le opere d’arte contenute nel Cimitero Monumentale di Staglieno, lasciandoci condurre dal Neoclassicismo al Realismo borghese fino al Liberty tra emozione e meraviglia

Tutte le visite sono a prenotazione obbligatoria: è richiesto un contributo che sarà interamente devoluto ai restauri delle opere contenute a Staglieno (5 € intero, 4 € ridotto (12-18 e over 65, gruppi) gratuito (0-12)

Info: https://staglieno.comune.genova.it/it/visite

Prenotazione: https://www.exploratour.it/staglieno/

Partenza: Infopoint turistico-culturale (ingresso lato fioristi)

Durata prevista: 1 ora e 30 minuti

Si suggeriscono scarpe comode.

In caso di allerta rossa o avviso per vento di burrasca forte il cimitero sarà chiuso. In caso di allerta arancione la visita sospesa e rinviata a data da destinarsi.

Visite a cura del Comune di Genova in collaborazione con Explora, con il sostegno di Asef Onoranze funebri e Deni Distribuzioni elettriche Nord Italia.

Infopoint turistico-culturale: cimitero monumentale di Staglieno, piazzale Resasco (ingresso lato fioristi)

Tel. 010 5576470; progettostaglieno@comune.genova.it; www.staglieno.comune.genova.it.