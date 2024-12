Il mondo del turismo investe sulla crescita dei propri addetti e mette a disposizione 350 euro per tutti coloro, che decideranno di frequentare un corso di formazione per acquisire nuove competenze da mettere in campo nella prossima stagione turistica.

Arriva a Savona il progetto Sbam: Strumenti della Bilateralità per l’Avanzamento lavorativo e il Miglioramento personale.

«Si tratta di una nuova opportunità per il sostegno al reddito di bagnini, camerieri, cuochi, personale addetto alle camere degli hotel e molte altre figure ancora, che potranno sfruttare questi mesi invernali per specializzarsi e accrescere le proprie competenze personali – spiega il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra -. L’obiettivo è tornare al proprio impiego la prossima stagione con nuove caratteristiche. L’iniziativa prevede che ogni lavoratore possa ottenere 350 euro, tramite buoni spesa, impegnandosi nel frequentare e portare a termine un percorso formativo di almeno 30 ore per acquisire una maggiore professionalità».

Il motto del progetto Sbam è “Dai una svolta al tuo futuro”, mentre la carrellata dei corsi va da percorsi mirati per apprendere competenze amministrative e gestionali, imparare le lingue straniere, acquisire capacità relazionali, digitali e tecnologiche o, ancora, perfezionate abilità tecniche specifiche di settore.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Savona per l’anno 2024-2025, in collaborazione con Confcommercio Savona, il suo organo per la formazione Asfoter, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il progetto si rivolge a tutte le persone che al momento, anche in via temporanea, percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi, sono al di fuori o ai margini del mondo del lavoro, ma sono anche pronte a rimettersi in gioco già a partire dalla prossima stagione estiva, in modo da andare a rispondere al costante bisogno di operatori specializzati.

L’obiettivo è duplice:

-da una parte promuovere iniziative in materia di formazione professionale specifica per il settore del turismo.

-dall’altra creare un primo contatto tra le aziende iscritte agli Enti bilaterali e i lavoratori disposti a mettersi a gioco.

Al termine dei corsi verrà stilato un elenco che verrà messo a disposizione dei datori di lavoro, in modo che possano assumere personale con competenze certificate.

Soddisfatti anche i sindacalisti, come spiegano Giovanni Tiglio (Filcams-Cgil), Giorgio Vento (Fisascat Cisl) e Roberto Fallara (Uiltucs Liguria): «La formazione continua è essenziale per migliorare le condizioni lavorative nel settore turistico, caratterizzato da precarietà e difficoltà nel trattenere lavoratori qualificati. L’Ente Bilaterale del Turismo di Savona ha lanciato un’iniziativa che prevede l’erogazione di buoni spesa del valore di 350 euro per i lavoratori che partecipano a corsi formativi di 30 ore. Questa misura supporta la professionalizzazione del settore, migliorando la qualità dei servizi, valorizzando le competenze dei lavoratori e favorendo la loro crescita professionale e stabilità occupazionale. Promuovere la formazione non è solo un vantaggio competitivo per le imprese, ma anche un atto di responsabilità sociale. La formazione continua contribuisce a rendere il settore turistico un motore di crescita economica, fondato su professionalità, dignità e stabilità. Attraverso corsi gratuiti innovativi e di alta qualità, i lavoratori possono accrescere il proprio bagaglio professionale, garantendo un’offerta turistica più competente e un’accoglienza positiva per la clientela».

Per aderire a questa opportunità i lavoratori dovranno presentare una domanda-autodichiarazione a questo link.

Per avanzare le candidature, aperte da oggi giovedì 5 dicembre, è possibile contattare i quattro sportelli informativi: