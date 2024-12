Il Progetto StartTappe è arrivato anche in val Bisagno a Molassana, in piazza Unità d’Italia 4-5, con il Centro di Prossimità – per servizi di matching tra domanda e offerta di lavoro – e l’Officina della Cura, per i servizi che si occupano a vario titolo di beni pubblici. Stamattina sono state inaugurate le nuove sedi StartTappe per la Val Bisagno alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso e di Manuel Sericano, responsabile di progetto per la rete del Terzo Settore e direttore di Agorà Coop., oltre ai diversi partner.

In due anni e mezzo, il Progetto StartTappe ha creato un modello che ha avuto già riconoscimenti a livello nazionale, replicato in diverse parti della nostra città per occuparsi di inclusione socio-lavorativa e cura del territorio.

Lorenza Rosso, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova, dichiara: «Parliamo di un modello che in due anni e mezzo è stato in grado di essere un esempio di inclusione socio-lavorativa e impegno per il proprio territorio, un grande lavoro di gruppo e di fattiva collaborazione che ha permesso una crescita sotto tutti i punti di vista. Lo sforzo comune ha permesso alla rete territoriale degli enti del Terzo Settore di intercettare quelli che sono i reali bisogni delle persone, incrociando le professionalità e i talenti individuali con le richieste delle imprese, facendo formazione mirata con percorsi personalizzati. La formazione e il lavoro sono imprescindibili per l’inclusione sociale e per il sostegno delle fasce più deboli e fragili della nostra comunità con ricadute positive sul contesto generale di tutta la nostra città».

«Un bell’esempio di collaborazione proficua tra enti – sottolinea l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola – garantiamo locali al Comune di Genova e agli enti del Terzo settore per un progetto importante che ha nell’inclusione lavorativa il suo principale scopo. Come Regione Liguria, da tempo, siamo al lavoro su questa tematica e attraverso le risorse del Fondo sociale europeo abbiamo finanziato diversi bandi appositi. Tra questi ricordo Abilità al Plurale, ma anche i maggiordomi di quartiere e i custodi sociali».

«Il modello StartTappe prosegue nelle sue azioni di prossimità arrivando anche in Val Bisagno – spiega Manuel Sericano, responsabile di progetto per la rete del Terzo Settore e direttore di Agorà Coop. – mettendosi al servizio dei cittadini e contribuendo alla cura dei beni pubblici. Siamo soddisfatti per gli ottimi risultati del progetto che, la mattina di lunedì 9 dicembre, condivideremo a Palazzo Ducale con la cittadinanza. Inoltre, con questa nuova apertura saremo ancora più vicini anche ai cittadini della Val Bisagno».

CENTRI DI PROSSIMITÀ

I Centri di Prossimità sono contenitori di servizi e attività che hanno lo scopo di favorire l’inclusione lavorativa e sociale. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune, le persone impiegate possono intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale. I destinatari dei servizi sono tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Genova. I centri si occupano dei seguenti servizi:

primo orientamento

incontro domanda-offerta di lavoro

sostegno all’autoimprenditoria

valorizzazione competenze

attivazione di tirocini

OFFICINA DELLA CURA

L’Officina della Cura è l’ufficio delle squadre di persone in percorsi di inclusione socio-lavorativa, che curano il territorio in termini di piccola manutenzione e decoro, offrendo servizi concreti per cittadini, residenti e turisti che vivono e transitano nel Centro Storico, oltre a tutti coloro che si muovono in maniera sostenibile. Tra i vari servizi si ricordano:

Deposito bagagli

Bike park diurni

Aiuto per piccoli trasporti

Ritiro e consegna pacchi

Manutenzioni leggere

Servizi per turisti / piccole realtà ricettive locali

Informazioni sul territorio

Oltre al presidio locale e all’offerta servizi per il territorio, le Officine creano occasioni di inclusione lavorativa e borse lavoro, garantendo un percorso continuativo e concreto alle persone interessate e un affiancamento dell’esperienza attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune. Le persone impiegate possano intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale.

Il Progetto StartTappe è un’iniziativa per lo sviluppo di una rete territoriale finalizzata alla promozione e all’implementazione di progetti di inclusione sociale per giovani e adulti in difficoltà, attraverso attività di formazione e avvio al lavoro; è un Patto di Sussidiarietà nato nell’ambito del Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova, che ha preso avvio a giugno 2022 per la rigenerazione urbana.

Il Progetto StartTappe un esempio di co-progettazione tra ente pubblico (Comune di Genova) e una rete del terzo settore composta da: Agorà Coop., Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Coop. Il laboratorio, Coop. Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, coop. la Comunità, Coop. CFLC, Coop. Gente di Mare, Coop il Cesto, Ass.ne Afet Aquilone, Ass.ne Cineguida, Coop CoSerCo, Coop. il Rastrello, Coop. la Cruna, Coop. Solidarietà & Lavoro, Coop. Il Quadrifoglio.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Centro di prossimità

Orari 9-13 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; Tel. 340.2588435; e-mail: starttappebisagno@agoracoop.it

Indirizzo: piazza Unità d’Italia 4, Molassana

Officina della Cura

Orari 9-13 dal lunedì al venerdì; Tel. 3455583676; e-mail: officinacuravalbis@agoracoop.it

Indirizzo: piazza Unità d’Italia 5, Molassana

Per info generali:

https://www.agoracoop.it/progetti/startappe/