Il consiglio di amministrazione di Erg ha approvato oggi i risultati consolidati dei primi nove mesi 2024 e del terzo trimestre 2024.

Nel terzo trimestre 2024:

Margine operativo lordo consolidato adjusted pari a 109 milioni di euro, 105 milioni nel terzo trimestre 2023

Risultato netto di Gruppo adjusted pari a 25 milioni di euro, 34 milioni nel terzo trimestre 20232

Primi nove mesi del 2024:

Mol consolidato adjusted pari a 390 milioni di euro, 375 milioni nei primi nove mesi 2023

Risultato netto attività continue di Gruppo adjusted pari a 130 milioni di euro, 149 milioni nei primi nove mesi 2023

Crescita organica all’estero: in Francia completata la costruzione e avviata l’energizzazione del parco eolico di Bourgogne e di Limousin I per un totale di oltre 41 MW di nuova capacità installata nel Paese. In Germania aggiudicati 22 MW eolici all’asta di agosto e ottenuta l’autorizzazione per ulteriori 40 MW.

Avanzamento repowering: proseguono gli interventi di rinnovamento tecnologico degli asset eolici del Gruppo con il completamento della costruzione del parco di Salemi-Castelvetrano, il quarto progetto repowerizzato nel portafoglio di Erg, per una capacità installata complessiva di 76 MW (rispetto ai precedenti 26 MW) e una produzione annua stimata di circa 208 GWh.

Programma di buyback: nell’ambito della politica di remunerazione del Gruppo il Consiglio di Amministrazione ha approvato un programma di acquisto di azioni proprie al fine di massimizzare la creazione di valore per la Società e per i suoi stakeholders, in un periodo di deboli performance borsistiche del settore rinnovabili.

Performance Esg: si conferma la validità della strategia sostenibile del Gruppo con Msci Inc. che conferma il rating “AAA” per Erg e il posizionamento nella categoria “Leader. Gresb ha assegnato al Gruppo un punteggio complessivo di 98/100 con il secondo posto in Europa nel settore “On-Shore Wind Power Generation”. Erg ha anche conseguito il punteggio di 75/100 nel S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa) Score, in miglioramento di 8 punti rispetto al 2023 (67/100).

Guidance 2024: alla luce dei risultati del terzo trimestre e dell’avvio del quarto, caratterizzati da ventosità eccezionalmente scarsa, il margine operativo lordo è ora stimato nell’intervallo compreso tra 520 e 560 milioni, investimenti tra 550 e 600 milioni e l’indebitamento finanziario netto a fine 2024 atteso tra 1.750 e 1.850.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: “I risultati del trimestre hanno risentito di una ventosità eccezionalmente bassa in Europa e di prezzi dell’energia elettrica in calo sui principali mercati di riferimento. In tale contesto sfidante il margine operativo lordo del gruppo ha registrato una leggera crescita grazie al contributo della nuova capacità installata, eolica e solare, in Europa e negli Stati Uniti. A livello di utile netto, i risultati sono stati in calo per effetto di maggiori ammortamenti e oneri finanziari dovuti al consolidamento dei nuovi parchi. Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita del portafoglio rinnovabile con il consolidamento di nuovi asset per oltre 500 MW. Con i parchi attualmente in via di finalizzazione, contiamo di raggiungere l’obiettivo di circa 3.9GW di capacità installata entro la fine dell’anno. Per l’intero anno ci aspettiamo ora Ebitda nel range 520 – 560 milioni di euro, investimenti tra 550 e 600 milioni e indebitamento finanziario netto tra 1.750 e 1.850 milioni”.

Il cda ha inoltre deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione della delibera assunta dall’Assemblea degli azionisti il 23 aprile 2024.

Il quantitativo massimo di azioni che potranno essere acquistate in attuazione del programma è di 1.200.000 (ovvero complessivamente pari allo 0,798% del capitale sociale), con un esborso massimo di 22.600.000 euro. Alla data odierna la società possiede 3.831.474 azioni proprie (pari al 2,549% del capitale sociale.

«Grazie alla solidità e alla flessibilità della struttura finanziaria di Erg e in un contesto di estrema volatilità dei mercati finanziari, caratterizzato da una performance borsistica negativa del settore delle rinnovabili a livello globale, abbiamo avviato un programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla creazione di valore per la società – ha commentato l’a.d. Merli – Il programma, per un ammontare equivalente a 0,15 euro per azione, si inserisce anche nell’ambito della politica di remunerazione annuale flessibile di Erg che prevede un floor a 1,0 euro per azione nella forma di dividendo ed un potenziale upside sino a 0,3 euro per azione, anche attraverso riacquisto di azioni proprie».