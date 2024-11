Nei prossimi cinque anni, il sistema sanitario della Liguria dovrà fare “un salto di qualità sulla digitalizzazione, non inteso come fine a se stesso, ma come pezzo per ottenere un netto miglioramento dei servizi e della salute per i cittadini”. Sono le parole del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, stamattina nel corso di un convegno sulla digitalizzazione della sanità organizzato dal Rotary a Palazzo Ducale. Lo scrive l’Agenzia Dire.

“Nel programma della sanità per i prossimi cinque anni, di queste cose ne stiamo parlando parecchio”, ha detto senza svelare i dettagli, ma assicurando che “ci sarà sicuramente una razionalizzazione completa delle liste d’attesa e qui la digitalizzazione entrerà prepotentemente“.

Ad aiutarlo in questo potrebbe essere il direttore generale di Liguria digitale, Enrico Castanini: “Ho dodici mosse per dare lo scacco alle liste d’attesa attraverso la digitalizzazione dei servizi – spiega – ovviamente ci sono argomenti più importanti di tipo medico, sanitario, la disponibilità delle risorse. Tutto deve coincidere, ma il digitale può fare tantissimo”. Ad esempio, prosegue, “abbiamo già alcuni studi di applicazione dell’intelligenza artificiale sulla gestione delle liste d’attesa. Sono convinto che su questo potremmo insegnare qualcosa a tutta l’Italia”.