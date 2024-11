Fiepet Lab Confesercenti partecipa al salone Orientamenti 2024, in programma dal 13 al 15 novembre al Porto Antico di Genova, evento ormai affermatosi tra i più importanti in Italia nell’ispirare i giovani e le loro famiglie nella scelta del loro futuro scolastico e lavorativo.

“I settori della ristorazione e dell’ospitalità offrono carriere dinamiche e appassionanti, perfette per chi ama il contatto con il pubblico, l’innovazione e le tendenze sostenibili: potenzialità che, presso lo stand Fiepet Lab, saranno esplicitate mediante laboratori e dimostrazioni, incontri con esperti del settore e consulenze personalizzate su percorsi e specializzazioni nel food & beverage e nel turismo”, assicura l’associazione dei pubblici esercizi.

Saranno presentati i corsi Fiepet di Basic american bartending, Flair bartending, Mixology, Caffetteria base e Latte Art & Coffee brewing e, più in generale, la gamma di corsi curati dal Cescot, ente di formazione di Confesercenti, rivolti ad agenti immobiliari, addetti ai servizi di controllo, all’abilitazione alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande (Sab), sicurezza sul lavoro e Haccp.

Il Trofeo Mocktail “Memorial Franco Ardoino”

Sempre nell’ambito della partecipazione di Fiepet Lab a Orientamenti 2024, giovedì 14 novembre la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone ospiterà la terza edizione del Trofeo Mocktail “Memorial Franco Ardoino”, intitolato allo storico titolare del ristorante Europa, ambasciatore di Genova nel mondo e colonna della Confesercenti genovese, scomparso nel 2022.

A sfidarsi nella creazione del cocktail analcolico più originale saranno gli studenti Pietro D’Anna e Alejandro Nicolas della classe 5ª H dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Bergese di Genova, accompagnati dal prof.sa Enza Dello Russo; Riccardo Tripi della 5ª A dell’Istituto professionale per l’enograstronomia e l’ospitalità Marco Polo di Genova, con il prof. Francesco Depau; Simona Bannino e Chiara Palmieri della sede distaccata di Camogli dello stesso Istituto Marco Polo, insieme al prof. Giovanni Battista Urso. In palio, per il vincitore, un buono di 697 euro spendibile su tutto il catalogo dei corsi Fiepet Hospitality Lab. A completare la giornata, le esibizioni di flair acrobatico dei bartender e docenti Fiepet Marco Lena e Luca Parcelli.