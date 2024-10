Chiusura piatta per le Borse europee, nonostante la trimestrale di Tesla, migliore delle previsioni, spinga i settori auto e tech. Prevale la cautela dovuta alle incertezze dello scenario mondiale. Milano segna +0,00, Madrid -0,21%, Londra +0,13%, Parigi +0,08%, Francoforte +0,34%. Spread Btp/Bund sui 120 Punti (variazione -1,07%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,26%).

A Piazza Affari boom di Saipem (+4,64%) grazie ai risultati di bilancio, brillnti anche Cucinelli (+1,57%) e Moncler (+1,15%) in una giornata favorevole al lusso dopo i risultati di Hermes, e Stellantis (+1,45%) in scia a Tesla, in coda Banco Bpm (-2,03%).

L’euro recupera sul dollaro a a 1,0802 (da 1,0781 ieri in chiusura). Euro/yen a 164,12 (da 164,77) e dollaro/yen a 151,93 (da 152,83).

Cala ancora il petrolio: il Wti per dicembre cede lo 0,96% a 70,09 dollari al barile e il Brent di pari scadenza lo 0,88% a 74,30 dollari. Risale il prezzo del gas europeo che scambia ad Amsterdam a 42,1 euro al megawattora (+1,8%). Oro +0,6% a 2.732,39 dollari l’oncia sulla consegna spot e + 0,6% a 2.744,80 sui future.