Arpal ha diffuso un aggiornamento sulle chiusure dell’allerta in corso:

Zona C (Levante):

🔴 Rossa sui bacini grandi fino alla mezzanotte. Sui bacini piccoli e medi arancione.

🟡 Segue gialla fino alle 6 di domani, mercoledì 9 ottobre.

Zona B (Centro):

🟠Arancione fino alle 21 di oggi.

🟡 Gialla fino a mezzanotte.

Zona A (Ponente):

🟡 Gialla fino alle 18 di oggi.

Zona E (Versanti Padani di Levante):

🟠Arancione fino alle 18 di oggi.

🟡 Gialla fino a mezzanotte.

Zona D (Versanti Padani di Ponente):

🟠Arancione fino alle 15 di oggi.

🟡 Gialla fino alle 21 di oggi.

Domani, mercoledì 9 ottobre, scatterà l’allerta gialla per temporali su A B C E dalle 15 a mezzanotte.

Dopo il temporale forte, organizzato e persistente che dalla mezzanotte si è instaurato sul Mar Ligure, di fronte al levante genovese, e ha oscillato fra Genova e Spotorno e relativo entroterra per dodici ore, sta per arrivare il passaggio del fronte vero e proprio.

Ingenti finora i quantitativi misurati puntualmente, con queste intensità orarie:

• 97,4 mm/h Campo Ligure

• 94,6 mm/h Fiorino

• 82,4 mm/h Campo ligure-Prai

•  81,4 mm/h Rossiglione

•  66, 4 mm/h Genova Pontedecimo.

Campoligure ha superato i 300 mm in 24 ore (300.8 mm), di cui 272 mm in 6 ore, Fiorino 186mm/24 ore (147mm in 6 ore).

In corrispondenza dell’arrivo del fronte le precipitazioni saranno diffuse: hanno già iniziato a interessare il ponente, con intensità molto elevate nell’entroterra imperiese (57.8 mm a Colle Belenda).

Ruoteranno anche i venti, con l’ingresso del libeccio da sud-ovest: potrebbe contribuire a creare una nuova convergenza con lo scirocco (stamattina a 107.3 km/h a Fontana Fresca sopra Sori) sul centro-levante, in uno scenario in cui, ancora per qualche ora, anche la presenza della tramontana favorirà l’innesco dei temporali. Avremo perciò ancora rovesci e temporali fino alla serata, ma più rapidi e con meno umidità a disposizione.

Dopo il passaggio del fronte bisognerà comunque seguire le risposte del territorio, soprattutto dei grandi bacini, capaci di raccogliere tutta l’acqua su ampie porzioni di regione.

Da domani pomeriggio/sera nuovo passaggio perturbato da ponente verso levante: sembra abbastanza veloce, ma con caratteristiche da seguire con attenzione, anche alla luce delle precipitazioni che si sono verificate e si verificheranno oggi.

Nelle immagini la scansione oraria dell’allerta e qui l’avviso di vigilanza.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti.