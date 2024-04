Museo Galata compie 20 anni: da aprile a dicembre eventi, mostre e appuntamenti

Presentato il calendario delle iniziative per il ventennale: mercoledì 31 luglio ingresso gratuito per tutti i visitatori

Il Galata Museo del Mare è pronto a festeggiare il suo ventennale con un calendario di iniziative tra eventi, mostre e appuntamenti che durerà da aprile fino a dicembre.

Molte le novità per le celebrazioni del più grande museo marittimo del Mediterraneo: dall’apertura del nuovo bookshop alla realizzazione di un logo dedicato firmato dal famoso fumettista – velista Davide Besana; da due mostre realizzate con le immagini dell’Archivio fotografico Franceso Leoni al format televisivo degli Incontri in Blu; dalle visite speciali con i curatori e le curatrici del museo, agli incontri con alcuni direttori dei più importanti musei italiani; passando per la commemorativa “Notte dell’Andrea Doria” e un’inedita visita serale al sottomarino Nazario Sauro.

Momento clou della programmazione sarà il 31 luglio, giornata in cui è prevista la gratuità per tutti i visitatori e le visitatrici e, dopo una cerimonia ufficiale con il taglio della torta alla presenza del Direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e delle autorità locali, grandi festeggiamenti serali alla darsena di Genova con musica, balli e street-food offerti alla cittadinanza.

Ad aprire il programma dei festeggiamenti l’inaugurazione del nuovo bookshop del Galata Museo del Mare che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 18.00. Dopo mesi di chiusura lo spazio al piano terra del Museo si presenta completamente rinnovato, non solo nell’ambiente, ma anche nell’intera editoria che, pensata per grandi e piccini, esplora il mondo del mare e della navigazione in ogni sua sfumatura senza trascurare i volumi dedicati alla città di Genova, ai suoi paesaggi, alle sue meraviglie e alla sua storia. I prodotti artigianali acquistabili come souvenir sono il frutto di una collaborazione con artisti, illustratori, ceramisti e gioiellieri della città di Genova, con il preciso intento di portare avanti il gusto artistico tipicamente genovese. Grazie a queste novità, i visitatori potranno portare via con sé oggetti unici, ricordi che, a distanza di tempo, susciteranno in loro emozioni profondamente legate all’esperienza di visita.

Numerose le mostre in programma questo anno, a partire dalle due in corso: la mostra fotografica di Antonio Mannu “Migrazioni – i sardi nel mondo Tràmudas – sos sardos in su mundu”, visitabile fino al 29 aprile presso la Galleria delle Esposizioni al secondo piano; e “L’Italia che partiva. Via mare verso l’America”, la mostra pittorica di Giovanni Cerri dedicata al fenomeno dell’emigrazione italiana verso il nuovo continente, fruibile fino al 14 aprile presso la Saletta dell’Arte al primo piano del museo.

Dal 18 aprile a fine maggio la Saletta dell’Arte ospiterà “Appuntamento al cinema – Il Cinema di carta e non solo”. Una mostra dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950 – 1970 che anticipa la grande esposizione “Hollywood in Riviera. Cronaca delle star del cinema nelle immagini dell’archivio Leoni” che aprirà il 18 maggio nella Galleria delle Esposizioni; le mostre sono in collaborazione con il Museo del Cinema di Torino e hanno il patrocinio della Regione Liguria. Le due esposizioni sono realizzate con le fotografie tratte dall’Archivio Fotografico Francesco Leoni acquisito dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici su indicazione del Mu.MA.

Dal 12 settembre al 20 ottobre 2024 presso il nuovo spazio del primo piano sarà ospitata una mostra con una serie di tavole realizzate dal fumettista – velista Davide Besana, realizzate duranti i tre anni di viaggi solidali in mare.

Dal 28 novembre il gran finale dei festeggiamenti sarà con “la Galleria dei Donatori“, un’esposizione unica per conoscere un patrimonio inedito e nascosto di opere donate al museo e solitamente conservate nei depositi. Un modo per ringraziare la cittadinanza e concludere il programma dei festeggiamenti.

Da aprile a luglio saranno invece quattro gli ospiti previsti in museo in occasione de “Il direttore incontra”: un appuntamento al mese in cui illustri rappresentanti di altre realtà museali italiane dialogheranno con il direttore del Mu.MA Pierangelo Campodonico. Gli incontri sono organizzati. In collaborazione con il Coordinamento Liguria di Icom-Italia.

Si inizia il 30 aprile con il direttore uscente del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini e un intervento da remoto del eresidente di Icom Italia Michele Lanzinger; il 23 maggio sarà la volta della direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei; mentre a giugno ci sarà un altro ospite d’eccezione; grande finale il 31 luglio, giorno del compleanno del Galata, con il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18.00 presso la sala Auditorium al piano terra del museo e saranno gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione, fino a esaurimento posti.

Da aprile a novembre, il giovedì, previste speciali visite guidate con i curatori e le curatrici del museo: un incontro al mese in compagnia dei conservatori del Galata Museo del Mare alla scoperta di reperti e curiosità più o meno note custodite nelle sale del museo.

Primo appuntamento il 18 aprile con la visita “Colombo e il Porto di Genova” in compagnia di Giovanni Carosio; il 16 maggio sarà invece possibile visitare la sezione “Memoria e Migrazioni” del terzo piano guidati da Nicla Buonasorte; tre le visite speciali rivolte agli anziani e realizzate dal Direttore Pierangelo Campodonico il 4, l’ 11 e il 18 luglio; il 17 ottobre si viaggerà alla scoperta della “Sala dei Globi e degli Atlanti” con Giorgia Barzetti; il 7 novembre Daniela Ronzitti accompagnerà i visitatori “Alla scoperta dell’Archivio fotografico Francesco Leoni”, l’ultima visita il 5 dicembre con focus sulla mostra della “Galleria dei Donatori”. Tutte le visite si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e saranno gratuite e fruibili previa prenotazione.

Previste da aprile a ottobre, a cura dei servizi educativi, approfondimenti per tutte le età.

Primo appuntamento l’11 maggio “Sailor’s chest” alla scoperta del brigantino, il 15 giugno si andrà alla scoperta de “la città tra passato e presente” con un approfondimento tra la Veduta di Genova di Cristoforo Grassi e l’Affresco di Renzo Piano; il 20 luglio “Il piroscafo Città di Torino e il viaggio degli emigranti” con un approfondimento nel percorso Memoria e Migrazioni; il 14 settembre “Come è fatto un sottomarino?” Visita guidata al Nazario Sauro e infine il 12 ottobre “Giochiamo con Colombo: allarga la cornice!” giochi e approfondimento nella sala dedicata a Cristoforo Colombo.

Le attività di approfondimento, della durata di 40 minuti, sono gratuite per i visitatori muniti di regolare biglietto di ingresso. La prenotazione è consigliata, ma non obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Per prenotare scrivere a: didattica@galatamuseodelmare.it o chiamare dalle 10 alle 18 allo 010 2533555

Da aprile a ottobre tornano anche gli “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” che, giunti alla 5^ edizione, quest’anno saranno trasmessi anche in formato televisivo sulla rete Telenord – canale 11. Finalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme, la rassegna prevede una serie di appuntamenti dedicati al mare con grandi personaggi di rilievo Nazionale e Internazionale che verranno intervistati dal giornalista Fabio Pozzo.

Si inizia venerdì 19 aprile con Rodi Basso, ingegnere aerospaziale già alla Ferrari e McLaren in F1, co-fondatore del nuovo circuito mondiale di barche da corsa elettriche (che l’11-12 maggio farà tappa in Italia, a Venezia). Venerdì 24 maggio ospiti della serata saranno Grant Dalton e Matteo de Nora, rispettivamente ceo e presidente di Team New Zealand e organizzatori dell’America’s Cup 2024 (da settembre a Barcellona); e ancora, venerdì 14 giugno appuntamento con Marco Trombetti e Isabella Andrieu, marito e moglie visionari dell’hi-tech, fondatori di Translated, uno dei principali provider internazionali di traduzioni online, che insieme hanno armato una barca (Translated9, italiana) per fare l’Ocean Globe Race, il giro del mondo in equipaggio a tappe “senza tecnologia”, regata che termina ad aprile. Dopo la pausa estiva, gli incontri riprenderanno giovedì 19 settembre con Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group, per concludersi giovedì 10 ottobre con Giovanni Soldini di ritorno al Galata per presentare il suo docufilm e parlare della sua ultima impresa a bordo della barca a vela targata Ferrari.

Venerdì 7 giugno, in occasione di Archivissima 2024, oltre all’Archivio fotografico Francesco Leoni, sarà possibile visitare insieme a Daniela Ronzitti, anche la mostra “Hollywood in Riviera. Cronaca delle star del cinema nelle immagini dell’archivio Leoni” ospitata al secondo piano del museo. Le visite si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 21 saranno gratuite e fruibili previa prenotazione.

Lunedì 23 settembre spazio ai giovani imprenditori con l’incontro “Navigando verso il futuro”: il progetto, ideato dall’Associazione Promotori Musei del Mare in collaborazione con Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e CambiasoRisso intende approfondire il tema del passaggio generazionale nel mondo dello shipping favorendo il dialogo tra importanti imprenditori e giovani emergenti.

Giovedì 25 luglio serata commemorativa “La notte dell’Andrea Doria“. In occasione della ricorrenza dell’affondamento dell’Andrea Doria, dalle 21.00 alle 23.00, apertura straordinaria del quarto piano del museo con visita guidata speciale in compagnia del direttore Pierangelo Campodonico che culminerà alle ore 23.10 con un momento celebrativo in cui, in ricordo delle vittime dell’affondamento, verrà suonata la campana di bordo. La visita al 4 piano sarà preceduta da un incontro in Auditorium in cui il Direttore dialogherà con Fabio Pozzo, giornalista e scrittore del libro “Assolvete l’Andrea Doria”. La partecipazione all’evento sarà gratuita previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 31 luglio, giornata in cui il Museo spegne 20 candeline, è prevista la gratuità per tutti i visitatori e, dopo una cerimonia ufficiale con il taglio della torta alla presenza del Direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e delle autorità locali, grandi festeggiamenti serali alla darsena di Genova con musica, balli e street-food offerti alla cittadinanza.

Giornata speciale anche per il Nazario Sauro: giovedì 26 settembre, in occasione del 15° anniversario dall’arrivo del sottomarino alla darsena di Genova, per tutto il giorno, in via eccezionale e straordinaria, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso per il solo Sauro al prezzo speciale di 6 euro. Per i più curiosi, vi sarà la possibilità di partecipare alla “Sauro Experience”: dalle 18.30 alle 20.30 visite guidate dietro le quinte con sommergibilisti e curatori del museo al costo di dieci euro, previa prenotazione obbligatoria.

Le modalità di prenotazione di tutti gli eventi saranno online e verranno comunicate attraverso i canali social del Museo.