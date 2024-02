Festival della Scienza: c’è tempo fino al 16/2 per presentare le proposte per l’edizione 2024

Aperta la call for porposal per mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi: il tema sarà "Sfide"

C’è tempo fino a venerdì 16 febbraio 2024 per aderire alla call for proposal del Festival della Scienza, la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidati a comporre il programma della ventiduesima edizione della manifestazione, in programma a Genova da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024.

Come sempre l’obiettivo della call è quello di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui format tradizionali e innovativi coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio. «Con alle spalle un’edizione importante come quella appena conclusa, che ha registrato 200mila presenze – dichiara Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza – vogliamo continuare ad affermare la nostra leadership a livello nazionale e internazionale. Per questo, rinnoviamo l’invito a enti di ricerca, università, scienziati, ricercatori, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati di scienza a prendere parte alla manifestazione presentando le proprie proposte».

La nuova edizione del Festival della Scienza avrà come parola chiave “Sfide”. «Parleremo di sfide scientifiche che plasmano il nostro mondo e il futuro che stiamo costruendo – aggiunge il presidente del consiglio scientifico del Festival Alberto Diaspro – tra i tanti temi scientifici affrontati nella prossima edizione legati a questa parola non potranno mancare quelli legati all’emergenza climatica, alla sostenibilità ambientale, al consumo e reperibilità dell’acqua e dell’energia, alla salute e alla cura, alle nuove tecnologie e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali, al legame con le arti e la società». Inoltre, in una Genova Capitale Europea dello Sport uno spazio particolare sarà dedicato al rapporto tra sport e scienza, che condividono valori come sana competizione, inclusione e condivisione.

Il sito della call è accessibile a questo link. Ciascun proponente può presentare fino a tre proposte entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2024.

«Il lancio della call è il primo passo verso la creazione della nuova edizione – conclude la direttrice Fulvia Mangili – quest’anno ci saranno diverse novità, come la possibilità di proporre eventi Extra Festival, dopo il buon riscontro ottenuto nel corso dell’edizione appena passata. Iniziative che hanno al centro contenuti scientifici o collaterali ai temi proposti dal Festival, ma organizzate dai proponenti in modo autonomo e fuori dalle sedi classiche della manifestazione».