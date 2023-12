Gruppo Pd in Regione: le 10 proposte al bilancio regionale 2024

«Se i primi esercizi di bilancio regionale della Giunta Toti erano dettati dall’entusiasmo oggi sono guidati solo ed esclusivamente dall’ambizione del Presidente – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano vice presidente della Commissione bilancio e relatore di minoranza per il Pd per la sessione di bilancio 2024 -. Ne sono la prova i 5 milioni per la comunicazione: campagne fatte di propaganda che mostrano solo una faccia della Liguria, fatta di sole, mare, clima, della costa da Portofino alle Cinque terre, ma manca tutto il resto. Mancano i porti, le industrie, le fabbriche che giorno dopo giorno reclamano attenzione e confermano una sofferenza economica e di prospettiva a cui la Giunta dovrebbe porre rimedio; invece nessun rilancio per l’economia ligure».

«Che sia un bilancio Toti-riferito lo confermano anche i 700mila euro per lo staff della Giunta distaccato da altri enti che diventeranno a tutti gli effetti personale di Toti – aggiunge Ioculano −. Confuse le misure per la sanità, dove i 50 milioni per il recupero delle liste d’attesa non si sa come saranno distribuiti, se serviranno veramente per ridurre le attese o se andranno alle Asl per rimpolpare i bilanci sanitari. Stessa cosa per il recupero delle visite di neuropsichiatria infantile, dove non è chiaro come verrà declinato il servizio: si parla di svolgimento presso strutture, associazioni, centri privati autorizzati, liberi professionisti, secondo criteri che saranno stabiliti dalla Giunta attraverso una delibera, che oggi non c’è. In pratica come firmare una cambiale in bianco. Non pervenute neanche le aree interne, dove la Giunta non è andata oltre il progetto promosso con il trenino ‘Ma se ghe penso, tornare a vivere in Liguria’ in giro per l’entroterra, ma poi i servizi per contenere lo spopolamento; per l’assistenza sanitaria territoriale e capillare, dove sono? Nulla. Quello che sarà discusso in consiglio è un bilancio autoreferenziale, che si dimentica dei liguri e dei loro reali bisogni».

«Salute, sicurezza sul lavoro, diritti, giovani. Dal mondo fatato che Toti si racconta questi temi vengono rimossi e invece costituiscono le reali emergenze della nostra regione. Per questo sfidiamo Toti e la sua giunta a una discussione sul merito di 10 proposte per 10 emergenze della nostra regione: sicurezza sul lavoro, salute mentale, liste d’attesa, medici di base, formazione, emigrazione giovanile, violenza sulle donne, emergenza abitativa, povertà e trasporti. Misure concrete, come quelle sulla sicurezza sul lavoro o l’attuazione della figura dello psicologo di base in Liguria – inserita nel Piano socio sanitario e non ancora avviata. O il raddoppio dei fondi per i centri antiviolenza, fermi a 100mila euro. O le misure per la formazione dei medici e un fondo per la manutenzione e la ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare, per fare alcuni esempi. Oltre ai lustrini di Toti c’è una Liguria che fatica, che ha bisogno di misure di protezione e di sostegno e di un’idea di futuro per le nuove generazioni che sembra continuare a mancare», conclude il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi.

Le proposte del Gruppo Pd