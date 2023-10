GenovaJeans, tutto pronto per l’edizione 2023: oltre 100 appuntamenti e 30 aziende partecipanti

Si apre domani l’edizione 2023 di GenovaJeans, che, fino a domenica 8, coinvolgerà 40 location con oltre 100 appuntamenti tra laboratori, aperture speciali di siti culturali, esposizioni, mostre, installazioni e performance artistiche, diffuse tra la ‘via del jeans’ (via Pré – via del Campo – Fossatello – Banchi e l’area della Darsena). Saranno 30 le aziende del settore moda e sostenibilità ospiti a Genova, 30 i relatori, 14 esperti di settore, 98 gli artisti coinvolti e buyer provenienti da Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Paraguay, Paesi Bassi, Kazakistan, Perù e Sudafrica.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito: per gli spettacoli al chiuso non è necessaria la prenotazione e sono fino a esaurimento posti.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dove è anche possibile scaricare la mappa delle location.

Domani, alle 17, l’inaugurazione si svolgerà nella Biblioteca Universitaria (via Balbi 40), alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, del prefetto di Genova Renato Franceschelli, del curatore generale di GenovaJeans Anna Orlando e del presidente del Comitato Promotore di GenovaJeans Manuela Arata.

Sono previsti, inoltre, interventi del Ceo di Class Giusy Bettoni, dei rappresentanti di Ita – Italian Trade Agency, Camera Nazionale della Moda Italiana, Sistema Moda Italia, Milano Unica, Piattaforma Sistema Formativo ETS, CNA Federmoda e Confartigianato, Camera di Commercio di Genova. Testimonial d’eccezione saranno Rosita Missoni e Claudio Marenze.

La Biblioteca Universitaria, trasformata per l’occasione nell’hub del jeans, sarà la sede di incontri, talk e conferenze dedicati al jeans, all’innovazione del tessuto e all’ecodesign.

Sarà anche la vetrina dei brand heritage che esplorano storia, evoluzione e best practices di questo capo icona con Blue Blanket Division, Blue Of A Kind, Diesel, IMIJT35020 By Canova, Incotex Blue Division, Mud Jeans, Pepe Jeans, Roy Roger’s, Stefano Chiassai e Tela Genova.

Inoltre, ospiterà l’esposizione del volume ottocentesco originale Alessio Pittaluga, Duché de Gênes, costumes dessinèü sur les lieux par A. Pittaluga, Paris, 1826. Sempre all’interno della Biblioteca sarà possibile visitare la sedia gigante di Elena Cavallo “Genovasemprepiùgrande” e le Pigotte in Jeans dell’Unicef, provenienti da tutta Italia e messe a disposione per una vendita di beneficenza.

Tra le location che ospiteranno gli espositori della GenovaJeans Community anche un eccezionale sito inedito: l’ex oratorio di San Tommaso, in piazzetta Vittime di tutte le mafie, riqualificato dal Comune di Genova nell’ambito del Piano integrato Caruggi. L’ex oratorio ospiterà i rappresentanti della filiera produttiva, composta da aziende icone della catena di fornitura e del valore del jeans, che rappresentano la maggior parte dei passaggi della produzione, è formata da Albiate 1830 – Albini Group, Cadica, Candiani Denim, Circulose®️, Officina39, Pure Denim with Bemberg™️ By Asahi Kasei, Soko Chimica, Tencel™️, Tonello, YKK Italia ed è ospitata all’interno dell’Ex Oratorio di San Tommaso.

I nuovi creativi, designer del jeans di nuova generazione che hanno adottato innovative strategie di eco design per la creazione di jeans smart, saranno presenti all’interno dell’Edificio Metelino in Darsena con la partecipazione di Andrea Grossi, Gilberto Calzolari, Gimmijeans, Jeanne Friot, Marcello Pipitone with Albiate 1830, Ksenia Schnaider, Patine, Regenesi, The Blue Suit with ROICA™️ by Asahi Kasei e Zerobarracento.

Come già nella passata edizione, il Metelino ospiterà la mostra “Artejeans. Il filo blu dell’arte contemporanea” nata da un’idea di Ursula Casamonti e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, con opere inedite donate alla città di Genova da artisti italiani e internazionali – eseguite con l’utilizzo di tessuto jeans offerto dal partner Candiani jeans- nel 2022 e 2023 e la raccolta nella sua totalità vede nel 2023 un totale di 49 lavori oggi parte delle Collezioni Civiche.

Nel Museo del Risorgimento sarà esposta l’opera donata dal famoso artista inglese del jeans Ian Berry, “Ritratto di Giuseppe Garibaldi”, che rende omaggio all’eroe dei due mondi. Il museo conserva inoltre nella collezione permanente le Camicie Rosse e i Jeans dei Garibaldini.

Il Mei-Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospiterà, nel suggestivo spazio del loggiato del secondo piano della Commenda di S. Giovanni di Prè, un focus espositivo curato da Monica Bruzzone e realizzato da Ett, dedicato alla storia del jeans indagata dalla studiosa Marzia Cataldi Gallo, dalle sue origini genovesi alla sua affermazione come mito condiviso a livello mondiale: un tema che si lega ai fondamentali del museo stesso toccando alcuni suoi stessi punti focali (viaggi, migrazioni, rotte, attività commerciali).

Il Galata Museo del Mare ospiterà la collettiva di arte contemporanea sul tema del riuso anche del jeans “Mediterranea” a cura di Tela Odv e Vele di Jeans, e nell’atrio un dipinto di Titti Zerega.

Via di Pré, battezzata ‘via del Jeans’ (che prosegue in via del Campo, Fossatello e via San Luca), ospiterà le imprese di Cna Federmoda, presenti all’interno del Jeans Lab (un progetto del Comune di Genova in partnership con Ecipa, in collegamento con Fulgis, l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera e con la collaborazione dei partner industriali Candiani e Diesel), mentre gli associati di Confartigianato saranno presenti al Jeans Market in Darsena e rappresentati da diverse botteghe in città. In via Prè le saracinesche da ‘rigenerare’ ospitano una installazione fotografica diffusa realizzata dall’artista fotografo Fabio Accorrà. Le sue coloratissime immagini si alternano ad altre ridipinte di color blu-jeans chiaro con pitture ecocompatibli offerte da Boero, ricordando l’indaco che si usava per tingere il fustagno poi denominato “jeans”.

In alcuni palazzi dei Rolli, in strada o nelle piazzette adiacenti alla ‘via del Jeans’, saranno protagonisti di una mostra “diffusa” per tanti eventi nell’evento: Federico Romero Bayter, Andrea Cardinale, Alessandro Lupi, Angelo Pretolani, Claudio Pozzani, Francesco Patané, e tanti altri.

In viadelcampo29rosso, Tiler a casa di Faber, l’omaggio del famoso street artist a Fabrizio De Andrè e a GenovaJeans.

A Palazzo Fabiani, in via Ponte Calvi 3, è ospitata l’installazione di Johanna Wahl e di Eden Embafrash. A Palazzo Salvago, in via San Luca 12, l’artista Francesco Doria Lamba ha creato un’installazione artistica che presenta serie di opere il cui scopo è quello di agevolare consapevolezza. Il jeans come indumento è stato per anni un simbolo che ha aiutato svariate generazioni a esprimersi e comunicare messaggi che hanno portato a rivoluzioni sociali. Il tessuto jeans viene quindi utilizzato come vera e propria tela sulla quale esprimere un’estetica che porta con sé svariati messaggi. Nel caso specifico di questa mostra, l’artista usa la tela Jeans come portavoce di quattro tematiche: storia, salvataggio marino, sostenibilità e preservazione di contesti culturalmente unici per la città di Genova.

GenovaJeans nasce da un progetto di Manuela Arata, attuale Presidente del Comitato Promotore. L’evento è prodotto dal Comune di Genova, che ne ha affidato la curatela generale ad Anna Orlando. È promosso con Regione Liguria, è realizzato con il supporto e la collaborazione di ITA – Italian Trade Agency e gode dei patrocini di Camera Nazionale della Moda Italiana, SMI – Sistema Moda Italia, Milano Unica e Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, oltre a quelli di CNA Federmoda, Confartigianato ed ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. GenovaJeans ha come partner, tra gli altri, Camera di Commercio di Genova, Candiani, Centro Studi Grande Milano, ETT, Sagep, AMIU Genova, Humana People to People, Farmacie Comunali Genovesi e AMT. I manichini delle esposizioni collettive sono forniti da La Rosa.

Di particolare rilevanza è la presenza dell’opera Trace and Repeat the Painting, realizzata dall’artista colombiano Juan Manuel Gómez e parte del progetto CirculART di Cittadellarte Fondazione Pistoletto in collaborazione con Fashion B.E.S.T. e UNIDEE Residency Programs, in cui l’arte e la moda sostenibile si incontrano per dare vita, in questa opera, ad una riflessione sul viaggio di un capo di abbigliamento contemporaneo, un patchwork a tema jeans a cui hanno collaborato aziende come Ribbontex srl, Lanificio F.lli Cerruti, Officina+39, Lenzing Group e Filatura Astro srl.

A contribuire a lanciare i messaggi di GenovaJeans, in queste settimane, anche quattro testimonial d’eccezione: l’attrice e produttrice Alice Arcuri, la giornalista sportiva di Sky Giorgia Cenni, l’attrice e conduttrice radiofonica Marina Minetti e la conduttrice televisiva e attrice teatrale, speaker radiofonica di Radio 105 Valeria Oliveri.