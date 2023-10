Ex-ilva: confermato lo stato di agitazione, domani assemblea per decidere prosecuzione vertenza

La Rsu di Acciaierie d’Italia Genova conferma lo stato di agitazione di tutti i lavoratori del sito di Cornigliano.

Confermato il presidio sulle portinerie con i lavoratori fino al termine dello stato di agitazione.

Lo sciopero proclamato per la giornata di oggi si concluderà domani mattina alle 7.

“Con la manifestazione per le strade della città abbiamo voluto sollecitare il governo sui tempi della trattativa con l’investitore privato. Basta cassa integrazione e subito manutenzione sugli impianti. Il governo batta un colpo. Non ci interessa parteggiare per Invitalia o per Mittal, ma chi governa questa fabbrica da Taranto a Genova a Novi deve mettere i soldi per far funzionare gli impianti”.

Lo stato di agitazione prosegue e domattina è programmata un’assemblea di tutti i lavoratori nel piazzale in portineria alle 8 per decidere come proseguire la vertenza.