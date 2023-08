Golfo dei Poeti, dal 9 al 17 settembre regate, altre competizioni sportive ed eventi culturali

Dal 9 al 17 settembre alla Spezia si terrà la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup, una serie di competizioni veliche, con imbarcazioni che gareggeranno nelle acque del golfo e un programma ricco di iniziative legate ad altri sport ed eventi culturali.

La manifestazione si pone l’obiettivo di promuovere l’immagine del Golfo della Spezia e la sua storica attività velica, iniziata proprio nelle acque spezzine con la prima regata in Italia nel 1878. Inoltre è un momento di promozione per la città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: « L’evento punta a promuovere la vela e a coinvolgere le persone con altri sport e manifestazioni, rappresentando un’opportunità ideale per promuovere la nostra città e divertirsi. Al contempo, rappresenta un modo per attirare l’attenzione sul tema del mare e tutte le opportunità che offre, inclusa la Blue Economy, sottolineando l’importanza di rispettare le nostre acque e tutelare l’ecosistema marino».

«La Golfo dei Poeti Cup – precisa l’assessore allo Sport Marco Frascatore – non è una manifestazione qualsiasi perché in sé racchiude molteplici aspetti. Valorizzazione del nostro territorio, sport e turismo e divertimento e proprio per questo insieme al comitato organizzativo abbiamo voluto fortemente essere in prima linea nel sostenerla. Abbiamo lo sport con la vela, protagonista indiscussa, con una serie di regate dove vedremo veleggiare nelle acque del nostro Golfo un numero di imbarcazioni come mai così presenti nel passato. E dando ancor più risalto all’evento, abbiamo deciso di coinvolgere anche altre discipline sportive, come la corsa con una inedita 10km nazionale Fidal in un veloce percorso cittadino; il ciclismo con la medio fondo cicloturistica che passerà attraverso le 5 Terre e il torneo di canoa polo che sarà disputato a Lerici. Le auto storiche del club Balestrero faranno tappa a Portovenere e potranno poi essere ammirate in passeggiata Morin alla Spezia. Oltre a tutto questo abbiamo deciso di corredare la manifestazione con attività di intrattenimento culturali che organizzate durante la settimana favoriranno musica, spettacoli nelle principali piazze della città durante il week end ed una in particolare con l’organizzazione della notte bianca prevista per il 16 settembre con un programma pieno di intrattenimenti bellissimi che faranno ancor di più vivere le vie della nostra città».

Il programma di regate veliche avrà inizio sabato 9 settembre con i giovani e i ragazzi che gareggeranno nello spazio compreso tra molo Italia e passeggiata Morin; a seguire domenica 10 si svolgerà il Trofeo Fiorillo; il 16 settembre il 35° Trofeo Mariperman. Parteciperanno alla competizione anche le imbarcazioni della classe Hansa 303 dedicate ai diversamente abili che regateranno i giorni 15 e 16 settembre. Il 17 settembre, invece, è il giorno della Golfo dei Poeti Cup con una regata ed una veleggiata.

Il 17 settembre si svolgerà un’inedita 10 km nazionale Fidal, un percorso cittadino organizzato dalla Atletica Duferco; nello stesso giorno si terrà la mediofondo cicloturistica organizzata da Ciclopoint di Marco Buratti, che partendo da viale Mazzini, sale dalla strada Litoranea attraversa le 5 Terre, Levanto, Brugnato e passando da Ricco del Golfo e la foce, per poi concludersi alla Spezia. Il 16 e 17 settembre protagonista la canoa polo con un torneo che sarà disputato a Lerici.

Sabato 16 settembre si terrà la notte bianca, con attività di intrattenimento culturali, musica e spettacoli nelle principali piazze della città. Sarà possibile partecipare a visite guidate al museo Navale per tutti i 9 giorni, e nel week end del 16 e 17 la Marina renderà disponibile anche Nave Italia ormeggiata sul molo Italia. Le auto storiche del prestigioso club Balestrero potranno essere ammirate in passeggiata Morin il 16 pomeriggio e il 17 settembre. È in programma anche un sorvolo di velivoli ultraleggeri durante la mattina del 17 settembre.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune della Spezia e dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo, con la collaborazione di Marina Militare, CSSN, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Assonautica Provinciale della Spezia e Lega Navale Italiana e con il sostegno dei golden partner: Sanlorenzo spa, Autoligure, Banca Patrimonio e dei siti partner: Porto Lotti, Porto Mirabello, Rimorchiatori Riuniti, Nero Life style, Mbda, Orizzonti sistemi navali, La Lince, Sicam e Sitef Italia, Simmel Difesa.