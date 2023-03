Renergetica, con la controllata Zaon, entrerà nel business dei piccoli impianti fotovoltaici

Aumento di capitale per Zaon: i due nuovi investori Exacto e Flame potrebbero fornire altre risorse, fino di 10 mln di euro, per l'acqusizione e realizzazione di impianti fino a 5MWp

Il consiglio di amministrazione di Renergetica ha deliberato di proporre all’assemblea della società controllata Zaon srl, ad oggi interamente posseduta dalla società, un aumento di capitale con sovrapprezzo, per consentire l’ingresso di due nuovi investitori, nello

specifico Exacto spa (azionista di controllo di Renergetica) e Flame sa, primaria società svizzera, basata a Lugano, operante prevalentemente nel trading di carbone.

In particolare, l’aumento di capitale ammonterà a nominali 100 mila euro (pari al capitale sociale attualmente esistente) con un sovrapprezzo di 2,9 milioni di euro, per un apporto complessivo di 3 milioni di euro, che verrà in parte sottoscritto dalla stessa Renergetica (per un valore nominale di 2 mila euro) e, pariteticamente, da Exacto e Flame, entrambi per una quota nominale pari a 49 mila euro. In questo modo, una volta data esecuzione all’operazione, ciascuno dei due nuovi soci deterrà il 24,5% del capitale di Zaon, mentre Renergetica, titolare del restante 51%, manterrà il controllo di diritto della società controllata.

Exacto e Flame si sono dichiarati disponibili a fornire, in via paritetica, ulteriori risorse finanziare a titolo di finanziamento soci, per un investimento complessivo fino a 10 milioni di euro (inclusivi di quanto versato per l’aumento di capitale suddetto) per consentire l’acquisizione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici da parte di Zaon.

L’operazione, così come strutturata, grazie alle risorse raccolte da Zaon, consentirà al Gruppo Renergetica di entrare nel settore della realizzazione e dell’esercizio degli impianti fotovoltaici di dimensione medio/piccola (fino a 5 MWp), senza distogliere risorse finanziarie dall’attività “core” riguardante lo sviluppo di impianti fotovoltaici di maggior dimensione.

In tale ottica, la prima operazione che si prevede verrà effettuata da Zaon nella nuova compagine azionaria riguarda l’acquisto da Renergetica del 100% del capitale sociale di Ren 174 srl, società di scopo attualmente titolare dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,415 MWp da realizzarsi in provincia di Biella.

L’aumento di capitale di Zaon è previsto realizzarsi entro la fine del corrente mese di marzo 2023, mentre nel successivo mese di aprile inizieranno le fasi preliminari finalizzate alla costruzione dell’impianto fotovoltaico che, salvo difficoltà connesse all’approvvigionamento dei materiali, potrebbe essere completata entro la fine del corrente esercizio.

Tale operazione rientra nel più ampio progetto che vede Renergetica crescere come Gruppo e, al contempo, concentrare i propri sforzi ed energie in Europa e in particolare in Italia. In quest’ottica, ulteriori risorse verranno recuperate attraverso il progressivo abbandono dei mercati cileno e colombiano che, considerata l’attuale congiuntura socio politica, risultano non più strategici per la crescita del gruppo”.