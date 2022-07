Che cosa sono i crediti d’imposta? Come si calcolano? Concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap? Sono cumulabili con altre agevolazioni? Sono cedibili ad altri soggetti? E, nel caso dei sostegni alle imprese per le spese in energia, chi può beneficiarne?

A queste domande e altre domande, che molti imprenditori si pongono poiché il DL Aiuti ha previsto aumenti dei crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, ha risposto Andrew Kinvig, amministratore unico della Ag-Ts srl di Recco ed esperto in gestione dell’energia, intervistato in una diretta Linkedin, organizzata da Liguria Business Journal in collaborazione con la Compagnia delle Opere Liguria.

Ecco il video della diretta.