In riferimento a una presunta cessazione per scadenze di contratto di operatori socio sanitari, la direzione generale del Galliera replica: “Fermo restando le posizioni che possono assumere i vari soggetti, è spiacevole che una problematica di siffatta delicatezza, anche in relazione alla situzione connessa alla pandemia Covid-19, sia trattata al di fuori delle sedi istituzionali a ciò rivolte”.

L’Ente dichara che sta lavorando e continuerà a farlo, in collaborazione con la Regione Liguria ed altri soggetti a ciò deputati, per valutare tutte le posizioni dei contratti a termine in relazione alle necessità prioritarie correlate a garantire i livelli assistenziali adeguati, nonché con la ricerca della massima tutela degli operatori.

Viene ricordato, però, che sulla bilancia sono presenti anche i temi della compatibilità e sostenibilità del Bilancio dell’Ente.