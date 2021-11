Erg riceve l’Oscar di Bilancio 2021 per la categoria “Medie e piccole imprese quotate”. Il riconoscimento, promosso da Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi, giunto alla sua 57esima edizione, premia le organizzazioni che attraverso il proprio bilancio dimostrano di voler condividere risultati e obiettivi con gli stakeholder attraverso una comunicazione puntuale e trasparente.

Il premio, ritirato ieri dal presidente di Erg, Edoardo Garrone, nel corso della cerimonia nella sede di Borsa Italiana, a Milano, è stato così motivato: “Il bilancio di Erg è sviluppato in modo completo e fornisce al fruitore un’informativa a 360 gradi sul Gruppo. La grande quantità di dati in esso contenuti è organizzata in maniera intuitiva, agevolando così il lettore anche grazie all’indice sviluppato in maniera analitica. I dettagli economici più rilevanti trovano sempre una dettagliata spiegazione all’interno del documento. La Dnf di Erg è redatta secondo i principi Gri1, essa incorpora tutti gli elementi necessari per comprendere gli obiettivi di corto, medio e lungo termine della società dal punto di vista della sostenibilità. Oltre all’informativa necessaria, all’interno del documento sono spesso presenti sezioni che anziché accontentarsi di illustrare le scelte fatte dall’organizzazione, le motivano. Ottimo anche il documento ‘Executive Summary – Il nostro approccio all’ESG’ che in poche pagine descrive l’approccio del Gruppo verso i temi più rilevanti della sostenibilità”.

«Questo premio, che riceviamo per la seconda volta − dichiara Garrone − rappresenta un nuovo importante riconoscimento dell’efficacia e della completezza del nostro modello di rendicontazione e dell’impegno del management di Erg nella ricerca costante e proattiva di nuove e più efficaci modalità di presentazione dei contenuti, oltre che della nostra crescente attenzione per i temi esg che il Gruppo ha posto al centro della propria strategia».