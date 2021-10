La GenOA week, organizzata nell’ambito della International Open Access week, è una settimana di iniziative per riflettere sulla comunicazione scientifica e sulle sfide lanciate dalla scienza aperta (open science) per rendere l’accesso alla conoscenza aperta (open knowledge) equo per tutti.

Dopo le edizioni 2019 e 2020, Università di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Rete Garr per l’edizione 2021 propongono una serie di eventi e presentazioni seguendo il tema globale “It matters how we Open Knowledge: building structural equity”.

La GenOA week 2021 si svolge in presenza, su prenotazione, e online. Il programma prevede panel di approfondimento su open science, open data, open access, progetti europei, biblioteche accademiche, comunicazione scientifica, valutazione della ricerca, proprietà intellettuale, infrastrutture per la ricerca, terza missione, didattica, capacity building. I lavori si concludono con una tavola rotonda sui temi emersi durante la settimana di lavori.

Fuori agenda, due iniziative per aiutare ad approfondire la conoscenza e la pratica delle tematiche Open Access e Open Science:

InfoPoint: le basi dell’Open Access

Stand informativo diffuso, nelle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per approfondire la conoscenza delle tematiche Open Access e delle linee intraprese dall’Unione Europea in tematiche Open Science e valorizzazione della proprietà intellettuale.

GenOA week alla Biblioteca di Scienze Mediche e Farmaceutiche

La Biblioteca di Scienze Mediche e Farmaceutiche espone nei suoi locali 100 poster con 100 libri di discipline biomediche in accesso aperto + QR code per leggerli in mobilità con 1 click.

Tutte le informazioni di dettaglio, il programma della settimana e le modalità di prenotazione per la partecipazione in presenza sono sul sito https://openscience.unige.it