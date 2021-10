Arpal ha emanato l’allerta in Liguria per temporali e piogge diffuse

Zona A: gialla dalle 22 di oggi, domenica 3 ottobre, poi arancione (gialla per i bacini grandi) dalle 6 di domani lunedì 4 ottobre;

Zona B: gialla dalle 18 di oggi, domenica 3 ottobre, poi arancione dalle 22 poi rossa dalle 14 di domani lunedì 4 ottobre;

Zona C: gialla dalle 22 di oggi, domenica 3 ottobre, poi arancione dalle 12 di domani lunedì 4 ottobre (bacini grandi gialla dalle 12 di domani lunedì 4 ottobre, poi arancione dalle 15;

Zona D: gialla dalle 18 di oggi, domenica 3 ottobre, poi arancione (gialla per i bacini grandi) dalle 22 , poi rossa dalle 14 di domani lunedì 4 ottobre;

Zona E: gialla dalle 22 di oggi, domenica 3 ottobre, poi arancione dalle 6 di domani lunedì 4 ottobre (bacini grandi gialla dalle 6 di domani lunedì 4 ottobre, poi arancione dalle 15).

L’allerta arancione per temporali é il massimo grado di allertamemto.

Tutte le allerte vanno a mezzanotte di domani, ma verranno rivalutate nelle prossime uscite modellistiche.

Preceduta da fenomeni prefrontali molto intensi, arrivano sulla Liguria gli effetti della bassa pressione che porterà severo maltempo anche sulla nostra regione.

La mattinata odierna è stata contraddistinta dalle strutture temporalesche generate sul Mar Ligure da una convergenza che ha bloccato sul centro-ponente di Genova le precipitazioni: una prima fase intensa fra le 4 e le 7 ha visto cadere 78mm/1h su Genova Fiumara e circa 150mm/3h nei quartieri limitrofi. Poi fra le 11 e le 12 altro rovescio da 52mm/1h (13mm/5 minuti) su Pegli.

L’instabilità tornerà ad aumentare dal tardo pomeriggio e in serata si verificherà un ulteriore peggioramento, con l’inizio della fase più intensa del passaggio perturbato che durerà per oltre ventiquattro ore e porterà, oltre ai forti rovesci iniziali e temporali, precipitazioni diffuse, raffiche di vento di burrasca e, da domani sera sul levante, mareggiata prima di scirocco e poi, martedì su tutta la regione, di libeccio .

Dal pomeriggio di domani cambieranno le condizioni generali, con l’approssimarsi del fronte vero e proprio e forti contrasti fra masse d’aria caratterizzate da temperature molto diverse: i temporali più intensi potranno dare luogo anche al down-burst, potenti raffiche omnidirezionali potenzialmente distruttive.

Per domani, lunedì 4 ottobre, si prevedono precipitazioni diffuse fino a molto forti, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul Centro della regione. Cumulate fino a elevate su tutte le zone. Alta probabilità di fenomeni forti, anche persistenti dalle prime ore su BD, a seguire anche sulle restanti zone. In particolare nel corso del pomeriggio saranno possibili forti raffiche di vento in corrispondenza dei temporali. Venti meridionali forti anche rafficati su BE, fino a burrasca rafficati su C. Mare in aumento ad agitato con possibili mareggiate su C in serata

Per dopodomani, martedì 5 ottobre, sono attese in mattinata ancora precipitazioni con cumulate significative su CE, dove saranno possibili locali rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti forti da Sud-Ovest anche rafficati su AC. Mare agitato su tutte le zone con possibili mareggiate di Libeccio, in particolare dal pomeriggio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

· A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

· B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

· C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

· D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

· E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito alle elezioni amministrative in programma oggi e domani in 52 Comuni della Liguria, in un nota congiunta dichiarano: «Considerate le avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre, in accordo con le prefetture di Genova, Spezia, Savona e Imperia, rinnoviamo l’invito ai 141.708 cittadini liguri residenti nei Comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni, a preferire la giornata di oggi per recarsi alle urne. Nella giornata di domani la Liguria sarà attraversata da una perturbazione di maltempo che prevede un quadro di criticità, con uno stato di allerta che dal primo pomeriggio sarà arancione nelle zone A, C, E e rossa nelle zone B e D. Raccomandiamo comunque la massima prudenza a tutti i cittadini liguri».