Hanno scelto di presentarsi al pubblico durante Genova Jeans e non sarebbe potuto essere altrimenti: InJeans Genova è l’unica realtà genovese che produce jeans nell’ambito della manifestazione ed è l’inizio di un’avventura che affonda le radici nel passato.

Gino Repetto è uno dei tre fondatori e spiega: «L’apporto tecnico è di Rosso35 – Silky, che ha la sede in via Vannucci. A conferma che nemo profeta in patria loro vendono in tutto il mondo, soprattutto in Francia, mentre a Genova sono meno conosciuti, ma sono loro a produrre questi jeans disegnati da Simon Clavière-Schiele, artista francese che vive a Genova da dieci anni».

Per celebrare il jeans Clavière-Schiele ha anche realizzato un’opera che sarà esposta a Palazzo Bianco, un’iconografia che raffigura la lotta tra Nimes e Genova per la paternità del jeans.

La vendita è attiva da oggi e il prodotto è speciale: «Per ora abbiamo un modello da uomo e da donna realizzato con il tessuto che si usava nel 1500: fustagno di lino e cotone – specifica Repetto – non è simile ai jeans di oggi: niente rivetti né sensazione di avere un indumento duro addosso; sono pantaloni morbidi e resistenti».

Il caso ha voluto che Repetto avesse già un’attività in via Prè, una delle strade del jeans nell’ambito della manifestazione: «Gestisco un negozio online di occhiali per computer, avevo acquisito i locali grazie a un’agevolazione legata a Palazzo Reale così abbiamo deciso di realizzare l’esposizione del nostro progetto nella sede della mia azienda principale».

Domani Bj Liguria realizzerà un approfondimento video su questa nuova impresa.