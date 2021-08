«Negli ultimi 15 giorni sono state 61.840 le prenotazioni per la vaccinazione anti coronavirus. Uno slancio importante che speriamo sia quello finale, quello dell’ultimo miglio per battere definitivamente la pandemia. Oggi più che mai è importante mettersi in sicurezza in vista dell’autunno e grazie alle Open Day e Open Night organizzate da Regione Liguria, che solo a Ferragosto hanno fatto registrare oltre 1.300 vaccinazioni, daremo l’ennesima accelerata alla campagna. Per questo abbiamo organizzato altre 5 serate ad accesso senza prenotazione per la prima e seconda dose in tutte le Asl della Liguria».

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento delle vaccinazioni in Liguria.

Intanto continuano ad aumentare anche le prenotazioni per i giovani nella fascia d’età tra i 12 e i 17 anni con 33.680 persone prenotate (dal 26/07 a oggi le nuove prenotazioni sono state 12.226, i principali picchi sono stati nel weekend 24-25 luglio con un aumento di 1.826 persone prenotate e durante il weekend 7-8 agosto con un aumento di 1.553 persone prenotate).

I ragazzi tra i 12 e i 19 anni già vaccinati almeno con una dose sono 47.594 (48,4% della popolazione totale per quella fascia) mentre sono 25.257 (il 25,7%) quelli che hanno già terminato il ciclo.

«I giovani sono la nota lieta della nostra Regione – ha spiegato Toti – e ci stanno dando un’altra grande lezione in un momento cruciale per la ripartenza anche se i numeri ci dicono che, dal punto di vista delle ospedalizzazione, restano la fascia meno colpita dal virus. Da loro invece dovrebbero prendere esempio gli over 50 che non hanno ancora aderito alla campagna e che sono potenzialmente più a rischio. Per quanto riguarda la circolazione del virus in Liguria, sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.406 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 971 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza media in Liguria ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni è pari 70 casi (53 a Savona, 52 a Spezia, 133 a Imperia, 48 a Genova)».

Le nuove open night di agosto

Asl1 (dalle 19 alle 22)

18 e 27 al Pala Salute di Imperia

20 e il 25 agosto al Palafiori Sanremo

23 a Camporosso

Asl 2 (dalle 20 alle 23)

18-23-25 agosto al Terminal Crociere Savona

20-27 agosto Cairo Montenotte e Alassio

Asl 3 18-20-23-25-27 agosto

– Torre MSC orario 20-24

– Teatro della Gioventù Orario 19-23

– Sala Chiamata del Porto Orario 19-22

Asl 4 18-20-23-25-27 agosto

dalle ore 19 alle ore 22

Chiavari Hub San Francesco

Asl 5 (dalle 19 alle 22)

18 e 25 agosto FITRAM La Spezia

20 agosto Lerici

23 e 27 agosto Hub Sarzana