Avviato il cantiere per le opere propedeutiche a demolizione del vecchio plesso scolastico Nuova Poggi Carducci a Sarzana.

Saranno svuotati i locali di tutti gli elementi di arredo e, da oggi e per tutte le prossime settimane, avviate le opere propedeutiche alla demolizione del vecchio plesso e all’organizzazione della futura area di cantiere.

Dopo aver portato a termine il complesso iter tecnico-burocratico per il primo lotto della nuova Poggi-Carducci via ai lavori che, ovviamente, partono dalla demolizione del vecchio plesso scolastico.

Tra le opere avviate, sono stati abbattuti alcuni alberi il cui materiale verrà in parte recuperato per la realizzazione di manufatti che verranno successivamente inseriti nella nuova Poggi Carducci.

Nei prossimi giorni gli ulivi presenti nel sito verranno rimossi e messi a dimora nel quartiere di San Lazzaro, in aree individuate ad hoc dall’Amministrazione comunale.

Un’attenzione alle strutture e a quanto sarà possibile recuperare che è un altro elemento caratterizzante della realizzazione del nuovo edificio scolastico sarzanese.

Il progetto della nuova scuola, peraltro, oltre a essere innovativo e pilota per l’intera Liguria e per l’Italia, sarà totalmente green con edifici a zero impatto ambientale e energicamente autonomi.

I tecnici comunali comunicano che la demolizione della vecchia struttura avverrà previa rimozione dei diversi elementi che saranno vagliati per un eventuale recupero come ad esempio infissi, vetri, canale eccetera, cosi come avverrà per alcuni materiali derivanti dalle successive operazioni di demolizione della struttura muraria.