“Dichiarazioni false e diffamatorie quelle di Roberto Zattini di Anva Confesercenti sul Consorzio Il Mercatino di Forte dei Marmi”.

L’altroieri Anva aveva inviato un comunicato stampa chiedendo l’annullamento del Mercatino previsto il 1 agosto a Bogliasco.

Lo studio legale Assirelli & Partners, che rappresenta il Consorzio Il Mercatino da Forte dei Marmi, ha replicato con una nota che riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“La manifestazione richiamata è organizzata dalla Pro Loco di Bogliasco in possesso di tutti i requisiti di legge per l’organizzazione e che,nell’ambito della stessa e con lo scopo di offrire ai visitatori le migliori opportunità di divertimento, ha legittimamente invitato il Consorzio Il mercatino da Forte dei Marmi.

Detto Mercato è un consorzio di ambulanti regolarmente costituito che da molti anni che organizza o partecipa a manifestazioni in tutte le località d’Italia riscuotendo sempre grande successo per la qualità dei prodotti offerti, la gentilezza e professionalità degli operatori che traggono la loro origine proprio dal mercato che si tiene a Forte dei Marmi.

Il Consorzio ha il proprio marchio registrato presso le competenti sedi e può legittimamente utilizzarlo per le proprie manifestazioni consortili, per il proprio packaging e per la pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione delle manifestazioni alle quali partecipa. Tale diritto è stato recentemente confermato da una sentenza del Tribunale di Firenze sezione specializzata delle Imprese e il Consorzio non ha mai ricevuto diffide o atti sul punto dal Comune di Forte dei Marmi. Tanto premesso le dichiarazionirese del signor Roberto Zattini per conto della Anva Confesercenti di Genova sono gravemente lesive dell’immagine e dell’attività del Consorzio e creano gravi danni, anche di concorrenza sleale, il cui ristoro il Consorzio si riserva di chiedere nelle competenti sedi”.