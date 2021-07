Si chiama Confindustria Liguria Virtual Events ed è la piattaforma online con cui le imprese liguri potranno non solo partecipare virtualmente agli eventi e alle fiere nazionali e internazionali, ma anche promuoversi sfruttando una vetrina digitale.

L’idea è stata presentata questa mattina nel corso di un webinar gratuito a cui hanno partecipato rappresentanti di Confindustria Liguria, del Comune di Genova, di Liguria International, di Ett, che ha realizzato la piattaforma, e del consolato generale della Federazione Russa a Genova.

La piattaforma è nasce come supporto al settore fieristico, particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria. Ma in realtà si è sviluppata dopo anni di lavoro sulla transizione digitale. In quest’ottica, l’obiettivo per il futuro è quello di rendere la piattaforma non tanto un sostituto virtuale degli eventi in presenza, quanto un supporto digitale agli stessi: «La pandemia ha inevitabilmente accelerato diversi processi – spiega Guido Conforti, direttore del Digital Innovation Hub Liguria – Ma non si può non immaginare che il sistema fieristico tradizionale, in futuro, debba essere affiancato anche da strumenti digitali. Per questo in Confindustria Genova abbiamo iniziato a confrontarci sull’argomento diversi anni fa».

Il nuovo portale, spiega Ugo Galassi, marketing and comunication manager di Ett, «si presenta con una grafica intuitiva e semplice. In home page è possibile accedere subito agli eventi in programma, mentre la sezione dedicata alle imprese è studiata come un “mini-sito” per ciascuna azienda, in modo da darle maggiore visibilità. Ci sono poi le sezioni dedicate allo streaming per seguire gli eventi in diretta e ai virtual tour, per poter accedere in modo virtuale all’interno di una fiera». Previsto anche l’accesso per gli utenti generici, che possono registrarsi alla piattaforma e accedere a chat e incontri b2b.

Il primo evento virtuale che prenderà vita sulla piattaforma, dedicato all’alta tecnologia, è l’exhibit “Industry 4.0 Ligurian virtual Tour- Focus Russia”, in calendario dal 23 settembre al 21 ottobre 2021. Evento che nasce a valle di Innoprom 2021, la principale fiera dell’industria manifatturiera e della tecnologia, che si è svolta a Ekaterinburg, in Russia, dal 6 al 9 luglio: «Un evento che è andato molto bene – ha sottolineato il console generale della Federazione Russa a Genova, Maria Vedrinskaja – nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia. La presenza dell’Italia è stata molto nutrita, ben 63 aziende, di cui 10 startup». Nel primo semestre 2021, fa sapere il console, gli interscambi economici tra Italia e Russia sono cresciuti del 25,4%.