Consegnate questa mattina in Comune a Recco immagini e informazioni derivanti dalla mappatura in 3D di tutto il territorio.

Una ricognizione di estrema precisione realizzata attraverso Geolander, tecnologia innovativa che rende tutto “misurabile”. L’auto speciale, attrezzata con laser scanner e telecamere per memorizzare immagini a 360°, nell’inverno scorso ha percorso circa 82 km delle strade cittadine accumulando una grande quantità di informazioni. I rilievi, che sono stati messi a disposizione degli uffici, risulteranno utili a ottenere dati precisi per lo sviluppo ambientale, per la pianificazione urbana e per verificare la viabilità.

«La mappatura della città rappresenta un passaggio importante nel nostro progetto di Recco smart city. In particolare, la ricostruzione tridimensionale della piscina “Antonio Ferro” e di tutta l’area ci ha permesso di ottenere preziose informazioni che saranno utilizzate in caso di rigenerazione o ristrutturazione dell’impianto, attività che faremo in pieno accordo con la Pro Recco», ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo.