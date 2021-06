«Anna è un altro esempio positivo che arriva dai giovani. Le sue parole sono una lezione per tutti noi e dimostrano la voglia che hanno i ragazzi, e non solo, di tornare il prima possibile alla normalità. Quello di oggi è un altro traguardo importantissimo per la nostra Regione che si appresta a entrare in zona bianca. Stiamo proseguendo nella direzione auspicata e prevista e dobbiamo continuare così, solo in questo modo riusciremo a sconfiggere definitivamente il Covid-19». Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato il raggiungimento di 1 milione di vaccinazioni anti- Covid avvenute in Liguria da inizio campagna.

A ricevere la milionesima dose è stata una studentessa di architettura di 27 anni, Anna. La somministrazione è avvenuta nell’hub vaccinale della Fiera del mare con una dose di AstraZeneca.

«Mi vaccino per tutelare me e chi mi sta vicino», ha commentato Anna, una dei giovani che hanno aderito agli “open day” volontari per i vaccini Astrazeneca e Johnson.