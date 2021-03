Da oggi è operativa in via Cesarea 6 la nuova sede destinata alle vaccinazioni anti-covid, frutto della collaborazione fra Asl3 e Confcommercio.

I locali, allestiti ad hoc per accogliere in piena sicurezza i vaccinandi, sono stati oggetto di visita oggi pomeriggio da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci, accompagnati dal direttore generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro, dal presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone e dal presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura Luca Pallavicini.

Nel nuovo punto vaccinale, al momento dedicato agli over 80, sarà effettuata una media di 120 vaccinazioni al giorno, dal lunedì al venerdì, con orario 8 -18, su prenotazione Cup.

«Grazie alla sinergia tra Asl3 e Confcommercio – ha detto Bottaro – mettiamo a disposizione da oggi una nuova sede vaccinale over 80 nel centro della città, facilmente raggiungibile dai cittadini. Oggi con l’apertura di via Cesarea salgono a venti le sedi vaccinali di Asl3, che ogni giorno garantiscono una media di circa 1600 dosi di vaccino. Abbiamo in programma ulteriori incrementi sull’organizzazione: da domani, per esempio, sarà attivo un punto vaccinale anche a Pieve Ligure. Oltre alla vaccinazione degli over 80 Asl3 è fortemente impegnata anche sulle imminenti aperture in relazione all’avanzamento della campagna vaccinale, per le quali stiamo mettendo a punto, con Regione e Alisa e in collaborazione con le amministrazioni comunali, un piano capillare e strutturato per completare il più velocemente possibile la vaccinazione della popolazione. Tra le novità – ha aggiunto Bottaro – stiamo predisponendo la campagna di vaccinazione dedicata alle donne affette da tumore al seno e prese in carico dalla nostra Breast Unit, che, previa valutazione specialistica potranno, se lo desiderano, vaccinarsi direttamente presso la nostra sede del Villa Scassi. Un segnale ulteriore di attenzione verso le donne che viene avviato proprio in occasione dell’8 marzo».