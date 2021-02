È la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza il luogo del cuore Fai più votato dagli italiani. I risultati finali del decimo censimento, iniziativa promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo, sono stati presentati questa mattina.

La ferrovia era rimasta gravemente danneggiata dall’ondata di maltempo che ha colpito la val Roya nell’ottobre scorso, e potrebbe riaprire l’1 aprile. Forse anche per questo i 75.586 dei quasi 2,4 milioni di italiani che hanno votato (il miglior risultato di sempre) hanno scelto la ferrovia come loro luogo del cuore.

Nel complesso sono stati oltre 39.500 i luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale). Al secondo posto, dopo la ferrovia, con 62.690 voti, si classifica il Castello di Sammezzano a Reggello (Firenze), seguito dal Castello di Brescia, segnalato da 43.469 persone.

La Liguria, al primo posto per numero di voti in rapporto alla sua superficie, oltre a guadagnare il primo gradino del podio del Fai, è presente ai primi posti in classifica con altri luoghi del cuore: all’ottavo posto c’è la chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano, alla Spezia, mentre al 18esimo Villa Durazzo Pallavicini a Pegli.

