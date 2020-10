Giglio Group, ha siglato un accordo annuale con il Gruppo Mutti, brand internazionale per prodotti alimentari a base di pomodoro, per implementare la strategia di marketing del brand Mutti, la promozione e la distribuzione dei prodotti Mutti (conserve, sughi, passate) sui principali marketplace in Cina, tra cui Tmall.com e JD.com.

L’accordo prevede in particolare che Giglio Group si occupi della vendita dei prodotti Mutti sulle grandi piattaforme dell’e-commerce in Cina, della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti Mutti, nonché dell’implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brand Mutti su tutto il territorio cinese.

Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group spa, ha commentato: «L’accordo con Mutti è di grande valore strategico non solo per le aziende coinvolte, bensì per tutto il settore export del food Made in Italy in Cina. La cucina italiana è un vanto in tutto il mondo, ma nonostante questo, l’intero settore ha una scarsa penetrazione proprio nel Paese con la più alta richiesta di prodotti di qualità. Le aziende italiane sono dinanzi ad una grande opportunità, l’export in Cina del settore food italiano si ferma infatti all’1,3% contro il 6% della Francia. C’è ancora molto da lavorare, il nostro accordo con Mutti aggiunge un tassello importante all’export del Made in Italy».

In seguito all’accordo il titolo di Giglio Group è salito in Borsa e ha chiuso con +7,50%