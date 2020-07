Sono tre i “Comuni ciclabili” liguri inseriti nella mappa della Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

Confermati Sestri Levante e Loano, a cui si aggiunge Diano Marina.

Per essere inseriti in questo circuito che consente una promozione turistica tra gli amanti della bicicletta, occorre candidarsi e poi il rispetto di oltre 30 indicatori legati alla mobilità urbana, al cicloturismo, alla governance e alla comunicazione e promozione.

Fiab attribuisce un punteggio (da 1 il minimo a 5 il massimo) espresso in bike-smile, riportati sulla bandiera gialla simbolo di Comuni Ciclabili.

In totale sono 136 Comuni italiani che offrono un ottimo grado di ciclabilità e attenzione alle politiche relative alla mobilità sostenibile.

Il progetto Comuni Ciclabili accompagna e premia le amministrazioni locali nello sviluppo delle politiche bike-friendly e di una mobilità sostenibile.

Per esempio il riconoscimento è stato conferito a Sestri Levante per la presenza di 5 km di piste ciclabili che percorrono la città e che si uniscono alla presenza di 8 strutture “albergabici”, attrezzate cioè per il ricovero delle biciclette o il loro eventuale noleggio, e di un servizio di bike sharing disponibile sia per i cittadini sia per chi visita la città a cura di Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune, che offre una flotta di quaranta biciclette distribuite nelle sette ciclostazioni presenti sul territorio. Un servizio oggetto di recente miglioramento relativo in particolare alle e-bike noleggiabili attraverso la nuova app BiciinCittà disponibile per Iphone ed Android per gestire tutto il processo dall’acquisto dell’abbonamento fino allo sgancio della bicicletta.

Per una città sempre più vivibile e a misura d’uomo (e di bambino), inoltre, l’Amministrazione ha istituito la pedonalizzazione di lungomare Descalzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Mazzini e l’intersezione con via Milano, dal 1 luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 18.00 alle 06.00 del giorno successivo.