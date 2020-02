Una speranza di vita più bassa rispetto alla media nazionale, una riduzione dei cittadini italiani e un saldo migratorio lievemente positivo, ma soprattutto un . Questa la Liguria che emerge dalle statistiche Istat sugli indicatori demografici 2019.

La Liguria sarà anche la regione più vecchia d’Italia, ma è indietro per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita rispetto ad altre regioni. Tredicesimo posto per i maschi con 80,8 anni (primo posto per la provincia di Trento con 82,2). Quattordicesimo per le femmine con 85,3 (guida sempre Trento con 86,6). In entrambi i casi il dato ligure è inferiore alla media nazionale.

Il ricambio demografico debole determina effetti soprattutto sulla popolazione di cittadinanza italiana, il cui ammontare continua a decrescere di anno in anno. Con la sola eccezione del Trentino-Alto Adige, tutte le regioni sono interessate da un processo di

riduzione della popolazione di cittadinanza italiana. La Liguria è la regione del Nord che soffre di più in questo senso con un -8,7 per mille (media nazionale -3,5). La questione colpisce soprattutto regioni demograficamente depresse o a più forte invecchiamento come per esempio la Basilicata (-11,3 per mille), il Molise (-10,4) e la Calabria (-9,1).

Ancora positivo invece il saldo migratorio interno per regione, con la Liguria che si attesta a 0,8 per mille residenti, ma è comunque (escludendo la Valle d’Aosta), la regione del Nord in cui questa percentuale è più vicina allo zero.

Per quanto riguarda il tasso di natalità per mille abitanti la Liguria si ferma a 5,8 per mille contro i 7,2 dell’Italia, stabile rispetto al 2018. Il tasso di mortalità è sceso, ma è comunque 14 su mille abitanti contro i 10,7 italiani.

In calo il numero medio figli per donna: 1,29 il dato nazionale, 1,21 quello ligure, che continua a calare. L’età media della madre al parto è in linea coi dati nazionali: 32,2, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Gli indici da tenere d’occhio L‘indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione più giovane (0-14) anni. L’indice di dipendenza strutturale calcola quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100 in età attiva L’indice di dipendenza degli anziani è il rapporto percentuale tra anziani in età non attiva (oltre 64 anni) per 100 persone in età attiva (15-64 anni).

Diminuisce la popolazione tra 0 e 14 anni: al primo gennaio 2019 in Liguria era all’11% (Italia 13%), stabile quella tra 15 e 64 anni: 60,4% (63,9% la media italiana), aumentano ancora gli over 65: 28,6% (Italia 23,1%). Calato di un decimo di punto l’indice di dipendenza strutturale: 65,5% (per l’Italia è al 56,5%), aumentato di un decimo invece l’indice di dipendenza degli anziani: 47,3% (Italia 36,1%), ormai fuori controllo l’indice di vecchiaia che è passato dal 255,8% del 2018 al 260,4% del 2019 (media italiana 177,9%). Infine l’età media della popolazione è ancora in aumento: 49,1 anni contro i 45,7 italiani.