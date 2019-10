Si è aperto oggi alla Spezia Bilog 2019, il forum internazionale biennale sulla logistica in programma fino a domani alla SpeziaExpo. Il titolo scelto per questa seconda edizione è “The sustainable, resilient and connected road to 2030”.

La mostra-convegno è organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria attraverso la propria azienda speciale Blue Hub e assieme a Circle, società specializzata nella consulenza e realizzazione di eventi internazionali nel mondo dei trasporti. Bilog è promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale a seguito di un accordo siglato nel 2015 con il Comune di Piacenza su proposta del Consorzio Servizi Infrastrutture e Logistica Piacenza, con l’intento di promuovere la componente internazionale della connessione tra il porto della Spezia e il polo logistico piacentino. La prima edizione del forum, di cadenza biennale, si è tenuta nel 2017 a Piacenza Expo.

In programma, tra oggi e domani, 13 sessioni di confronto (clicca qui per consultare il programma della biennale) su temi principalmente legati alle tre componenti fondamentali per lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto: sostenibilità, resilienza e connessione. Incontri di approfondimento sulle diverse esigenze del mondo marittimo e logistico in un momento in cui le dinamiche legate all’innovazione e alle sfide economiche spingono gli operatori a rivedere modelli di business e posizionamenti strategici.